Belediye personeline etik eğitimi verildi - Son Dakika
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Belediye personeline etik eğitimi verildi

27.05.2022 10:20
Belediye personeline etik eğitimi verildi

Başiskele Belediyesi personellerine etik eğitimi verildi.

Başiskele Belediyesi personellerine etik eğitimi verildi.

Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 25-31 Mayıs Etik Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen eğitime belediye personelleri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İcra ve Takip İşlem Müdürü Dr. Osman Gür tarafından verilen eğitimde, kamu hizmetlerinde etik kuralları konusunda bilgiler verilerek personellerde farkındalık oluşturuldu.

Etik kavramının kökenini anlatan sunum yapan Dr. Osman Gür, etiğin ahlak, hukuk ve din ilişkisine değindi.

Osman Gür, "Hukuk, etik ve din genel olarak adalet, eşitlik-tarafsızlık, doğruluk-dürüstlük ve sorumluluk gibi değer ve ilkelere dayanır. Etik; toplum, birey ve kurumlar arasındaki ilişkilerde güven sağlar. Ayrıca kamuda etik ilkelere dayanmadan alınan kararlar yönetimde yozlaşmaya yol açmakta ve bu yozlaşmanın sonuçları birçok problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden bilgi ve becerinin etik kurallara uygun şekilde davranışa dönüştürülmesi gerekir" dedi. - KOCAELİ

Belediye personeline etik eğitimi verildi
Belediye personeline etik eğitimi verildi
Belediye personeline etik eğitimi verildi
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Kaynak: İHA

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