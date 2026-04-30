Belediye personeline \'stres yönetimi\' eğitimi verildi

Düzce Belediyesi, vatandaşlarla doğru ve hızlı iletişim doğrultusunda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler, tüm hızıyla sürdürülüyor. Konuralp Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleşen son eğitimde 'Stres Yönetimi ve Dayanıklılık konulu eğitim verildi. Eğitmen İsmail Horasan tarafından Zabıta, Güvenlik, Beyaz Masa, Vezne, Tahakkuk, Su abone servisi personelleri başta olmak üzere büro personellerine yönelik yapılan eğitimlerde uzman eğitmen İsmail Horasan tarafından sunum gerçekleştirildi. Stres faktörleriyle başa çıkma ve sağlıklı iletişim becerilerine dair bilgilendirmenin de yapıldığı eğitim de vatandaş memnuniyetinin önemi, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek durumlar karşısında ne şekilde hareket edilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitim, soru-cevap şeklinde tamamlandı. - DÜZCE