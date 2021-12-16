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Belediye personellerine diksiyon kursu - Son Dakika

Belediye personellerine diksiyon kursu

16.12.2021 13:22
Belediye personellerine diksiyon kursu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye personellerine yönelik açılan kursta, Türkçe'nin doğru kullanılması için diksiyon eğitimi verildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye personellerine yönelik açılan kursta, Türkçe'nin doğru kullanılması için diksiyon eğitimi verildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde özellikle halkla ilişkilerde daha iyi iletişim sağlamak ve insanlarla daha iyi diyalog oluşturmak için diksiyon kursu düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta, Türkçe'nin doğru kullanılması için Yahşihan Belediyesi personellerine 4 hafta süreyle diksiyon eğitimi verildi. Kurs sonrasında ise kursiyer personeller sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlara da katılım sertifikası verilecek.

"Çok faydalı bir etkinlik oldu"

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Diksiyon öğretmeni Merve Koçdoğan, "Kursumuz 23 Kasım'da başladı. Bu hafta 4'üncü haftasındayız. Haftaya bir sınavla bitireceğiz. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da talebiyle Halk Eğitim Merkezi olarak burada diksiyon kursuna başladık. Gayet başarılı ve güzel gidiyor derslerimiz. İnşallah haftaya kursumuz bitecek. Gerçekten çok faydalı bir etkinlik oldu" dedi.

"Türkçe'yi tam olarak kullanamıyormuşuz"

Dil kursunda bir çok konuyu öğrendiklerini belirten itfaiye personeli Gülten Aktuğ, "Dil kursunda çoğu şeyleri öğrendik. Yanlış bildiğimiz çok şeyi öğrendik. Gerçekten ok şeyi yanlış biliyormuşuz. Türkçe'yi tam olarak kullanamıyormuşuz. Diyaframdan nefes almayı, kelimelerin düzgün konuşulmasını, tamamen öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah güzel bir sonuç olacak. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu

"Bu eğitim sonrasında da kendimizi geliştirme fırsatı bulduk"

İtfaiye 2. Grup Çavuşu Deniz Çavdar ise "Yahşihan Belediye Başkanı Sayın Osman Türkyılmaz'ın Halk Eğitim Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başvuru sonucu bu eğitimi alma fırsatı bulduk. Daha önce bu eğitimi siyasiler ve adaylar alıyordu. Sonra da bizim alma fırsatımız doğdu. Günlük konuşma dilimizde bir çok bildiğimiz sözcüklerin bu eğitimden sonra yanlış olduğunu anladık. Bu eğitim sonrasında da kendimizi geliştirme fırsatı bulduk" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Belediye personellerine diksiyon kursu
Belediye personellerine diksiyon kursu
Belediye personellerine diksiyon kursu
Belediye personellerine diksiyon kursu
Belediye personellerine diksiyon kursu
Belediye personellerine diksiyon kursu
Belediye personellerine diksiyon kursu

Halk Eğitim Merkezi, Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye personellerine diksiyon kursu - Son Dakika


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