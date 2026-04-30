Belediyeden Dirmil\'de \'Kadının Görünmeyen Emeği\' söyleşisi

30.04.2026 17:09  Güncelleme: 17:10
Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Dirmil Kadın Dayanışma Noktası'nda "Kadının Görünmeyen Emeği' konulu söyleşi düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetlerinin atölye çalışmaları kapsamında 29 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen söyleşiye; Bodrum Belediyesi Dirmil Kadın Mahalle Meclisi Üyeleri, Bodrum Kadın Kolektifi Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri de hazır bulundu.

ABD Saint Leo Üniversitesi Psikoloji ve Kriminoloji bölümünden mezun, Rutgers Üniversitesi Alkol ve Madde Çalışmaları ile Kimyasal Bağımlılık alanında uzman Psikolog - Davranış ve Bağımlılık Terapisti Nermin Wood tarafından gönüllü olarak düzenlenen söyleşide, evde ve sosyal hayatta kadın olmanın getirdiği sorumluluklar ve zorluklara dikkat çekildi.

Söyleşide; çalışan kadınlar ile ev kadınlarının sosyal hayattaki yeri ele alınırken, emeğin neden çoğu zaman görünmez kaldığına değinildi. Kadınların üstlendiği çoklu rollerin zamanla bireysel kimliğin geri planda kalmasına neden olabileceği vurgulanarak, birey olmanın ve kişisel farkındalığın önemi öne çıkarıldı. Ayrıca, kendini ifade edebilme ve savunabilme süreçlerinde aile içi sağlıklı iletişimin belirleyici rolüne dikkat çekildi.

Evlilik, gençlik dönemi sorunları ve çözüm yolları ile çocuklarda disiplinin önemi, iletişimde "birbirine konuşmak" yerine "birbiriyle konuşmak" yaklaşımı, örnekler üzerinden katılımcılara aktarıldı. Bununla birlikte çocuklarla iletişimde anne babaların çocuğun arkadaşı değil çocuğun ebeveyni olmasının önemi vurgulandı. Ebeveynlik ile arkadaşlığın iç içe geçtiği durumların, çocukta kavram karmaşasına yol açabileceği vurgulandı.

Aynı zamanda oldukça keyifli ve verimli geçen, katılımcıların interaktif şekilde dahil olduğu etkinlikte katılımcılar da duygu ve düşüncelerini içtenlikle paylaştı.

Söyleşi boyunca günlük yaşam deneyimlerini aktaran kadınlar, ister ev kadını ister çalışan kadın olsun, benzer sorumluluklar ve zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bu kapsamda, aile içindeki sorumlulukların adil şekilde paylaşılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü K. Gözde Çakıroğlu ise kadınlara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirterek, katkılarından dolayı Nermin Wood'a teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Yerel, Son Dakika

