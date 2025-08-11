Belediyenin Kendi İşletmesine İlişkin Kaldırım İşgali Eleştirilere Neden Oldu - Son Dakika
Yerel

Belediyenin Kendi İşletmesine İlişkin Kaldırım İşgali Eleştirilere Neden Oldu

Belediyenin Kendi İşletmesine İlişkin Kaldırım İşgali Eleştirilere Neden Oldu
11.08.2025 15:53  Güncelleme: 15:55
Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin kaldırım işgallerine karşı yürüttüğü denetimlerde, 'Halk Et' isimli işletmenin önündeki saksıların kaldırılmaması tepki topladı. Mahalle muhtarı, belediyenin kendi uygulamalarına uymadığını belirterek, esnafa uygulanan denetimlerin adaletli olmadığını savundu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden iş yerlerine yönelik denetimlerde duba, saksı ve reklam panolarını gibi malzemeleri topladı. Ancak Altınordu Belediyesi'ne ait 'Halk Et' iş yeri önündeki saksıların kaldırılmaması, mahalle muhtarının tepkisini çekti.

CHP'li Altınordu Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyguladığı kaldırım işgali denetimleri kapsamında esnafa ait malzemeler kaldırılırken, belediyenin kendi işletmesinin önündeki saksıların yerinde durması, "Kendi koyduğu kurala kendisi uymuyor", "Esnafa yasak, Halk Et'e serbest" eleştirilerine yol açtı.

"Halk Et'in önünde vatandaşlara 'kaldırın' deyip baskı uyguladıkları bir çalışmanın kendi iş yerinin önünde olması yanlıştır"

Şarkiye Mahalle Muhtarı Emre Yayla, belediye tarafından esnafa ait duba ve reklam panolarının zabıta ekipleri tarafından kaldırılmasını takdir ettiklerini ancak Altınordu Belediyesi bünyesindeki 'Halk Et' önündeki saksıların kaldırılmamasına tepki gösterdiklerini ifade etti.

Yayla, "Önce 'iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batıracaksınız' diye bir deyim var. Görüldüğü gibi Halk Et'in önünde vatandaşlara 'kaldırın' deyip baskı uyguladıkları bir çalışmanın kendi iş yerinin önünde olmasıdır yanlış olan. Buradaki en büyük yanlış, kendi kapısının önündeki dubaları ve saksıları kaldıracak, sonrasında vatandaşların koyduğu saksı ve dubalara laf söyleyecek. Çünkü bizler örnek makamız; örnek olmadığımız sürece halk örnek olmaz. Bir yaptırım olacaksa ilk olarak kendimizden, sonrasında esnafımızdan başlamamız gerekiyor" dedi.

"Kanunen yasak olan bir şeyi Altınordu Belediyesi kendi işletmesinin önünde yapıyor"

"Halk Et'in önüne saksı koymuşlar, zaten asfalta hiçbir şekilde duba ve saksı konulması yasak" diyen Muhtar Yayla, "Kanunen yasak olan bir şeyi de burada Altınordu Belediyesi kendi işletmesinde buraya araç çekilmesin diye sergiliyor" şeklinde konuştu.

"Araç çekilmesi istenmiyorsa otopark ve cep sorunları çözülmeli"

Muhtar Yayla, şunları söyledi:

"Haklılar ama araç çekilmesini istemiyorsan ilk önce araçlara otopark yeri ayarlanması gerekiyor, esnafın mallarını indirmesi için cepler ayarlanması gerekiyor. Önce bazı işlerin altyapısını hazırlayacaksın ki sonrasında duba, saksı, sandalye ve reklam afişlerini kaldırtacaksın. Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu bu tavrı destekliyorum ama kendisinin yapmış olduğu bu yanlıştan da acilen dönmesini talep ediyorum. Belediye başkanlığının birimleri bu olayı görmek zorunda. Ben tek göz olarak görüyorsam, Altınordu Belediyesi bünyesindeki yüzlerce gözün bu durumu görmesi gerekiyor."

"Kimsenin malı gasp edilemez"

Zabıta ekiplerince kaldırtılan dubaları adeta bir 'gasp' olarak nitelendiren Muhtar Emre Yayla, "Şöyle de bir durum var; kimse kimsenin malını da gasp edemez, bu bir gasptır. Kimse kimsenin masa ve sandalyesini de alamaz, önce uyarı verilir, gerekirse ceza ve farklı yaptırımlar uygulanır. Evet yollar kamuya ait alandır ama her yola koyulanı da araçların arkasına atıp depoya götüremezsiniz, burada da büyük bir yanlış var" şeklinde konuştu.

Belediye 3 gün önce kaldırım işgaline karşı çalışma yürüttüklerini açıklamıştı

Öte yandan, Altınordu Belediyesi tarafından 3 gün önce yapılan paylaşımda, "Altınordu Belediyesi, kent estetiğini korumak ve vatandaşların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki sokak ve caddelerde yaptığı denetimlerde kaldırım işgaline neden olan tezgah, ürün, duba gibi unsurlara müdahale etti. Yaya güvenliğini ve kamuya ait alanların amacına uygun şekilde kullanımını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, kaldırımları işgal eden araçlara cezai işlem uygulanırken, işgalde bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, esnafın ve vatandaşların hassasiyetleri gözetilerek, kaldırımların vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi sağlandı" ifadelerine yer vermişti. - ORDU

Kaynak: İHA

ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediyenin Kendi İşletmesine İlişkin Kaldırım İşgali Eleştirilere Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Belediyenin Kendi İşletmesine İlişkin Kaldırım İşgali Eleştirilere Neden Oldu - Son Dakika
