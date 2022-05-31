Belediyeye alınan yeni personeller göreve başladı - Son Dakika
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Belediyeye alınan yeni personeller göreve başladı

31.05.2022 11:47
Belediyeye alınan yeni personeller göreve başladı

Siirt Pervari Belediyesinde işe alınan yeni personeller göreve başladı.

Siirt Pervari Belediyesinde işe alınan yeni personeller göreve başladı.

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, göreve yeni başlayan 20 personelinde aralarında bulunduğu toplantıda, katılımcılara iş disiplini ve ahlakı üzerinde bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni personellerin göreve başlaması ile birlikte hizmet kalitesinin artacağına dikkat çeken Özcan, Pervari halkına daha kaliteli ve daha seri hizmet verebileceklerini, yeni işe başlayan belediye personellerine başarılar diledi.

Özcan, personelin moral ve motivasyonlarına büyük önem verdiğini ve bu amaçla belirli periyotlarla toplantılar düzenleyerek belediye personellerinin sorun ve taleplerini dinleyeceklerini dile getirdi. - SİİRT

Belediyeye alınan yeni personeller göreve başladı
Belediyeye alınan yeni personeller göreve başladı
Belediyeye alınan yeni personeller göreve başladı
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Kaynak: İHA

Pervari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediyeye alınan yeni personeller göreve başladı - Son Dakika


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