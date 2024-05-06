Hatay\'ın Belen ilçesinde mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Hatay'ın Belen ilçesinde havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde havalandırma boşluğunda yavru kedilerin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yavru kediler kurtarılarak sahibine teslim edildi. Yavru kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. - HATAY