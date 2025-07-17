Bellona, Müşteri Memnuniyetinde Lider

Türkiye İtibar Akademisi tarafından yayınlanan Müşteri Memnuniyeti Endeksi Araştırma sonuçlarına göre Bellona, mobilya sektörünün lider markası olduğunu tescilledi.

12 - 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Araştırması; Bellona'nın sektördeki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi. Bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle yapılan araştırmada; Bellona 72,1 puanlık memnuniyet skoru ile tüketicilerin güvenini kazanmaya devam etti. Araştırmada, Türkiye genelinde İstatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına göre belirlenen 26 bölgeden, 72 ilde yaklaşık 15 bin kişiyle görüşüldü. Yüzde 93 güven düzeyinde yürütülen çalışmada, bölge, yaş, eğitim, ses grubu ve cinsiyet dağılımlarına göre hedeflenen kotalara ulaşıldı. Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak yaptığı açıklamada; "Bellona olarak müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak gördük. Bu bakış açımızı, ürün kalitemizden satış sonrası hizmetlerimize kadar tüm süreçlerimize yansıtmaya özen gösteriyoruz. Elde ettiğimiz bu skor, müşterilerimizin markamıza duyduğu güvenin ve sadakatin en somut göstergesidir. Bizlere bu başarıyı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve elbette bizi tercih eden değerli müşterilerimize teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyetini öncelikli hedefimiz olarak görmeye ve bu yolda yatırımlarımızı sürekli artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bellona, müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla sektörde öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor. - KAYSERİ