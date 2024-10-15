Bem-Bir-Sen Başkanı Cengiz Şişmanlar İstifa Etti

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Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Başkanı Cengiz Şişmanlar, sağlık problemleri ve iş yoğunluğu sebebiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cengiz Şişmanlar, "2003 yılından beri üyesi ve her zaman bir neferi olduğum, şu anda da başkanlığını yaptığım Ben Bir Sen Manisa Şube Başkanlığından sağlık problemlerim ve işlerimin yoğunluğundan dolayı istifa ediyorum. Genel merkezle ve buradaki şube yönetimindeki arkadaşlarımızla hiçbir kırgınlığımız yok. Ben sadece şube başkanlığından istifa ediyorum. Yeni bir şube başkanı belirleyip onu görevlendireceğiz. Biz yine sendikamızın ve memur arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Ama resmi olarak şube başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum" dedi. - MANİSA