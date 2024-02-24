Berat Kandili'nde Spiderman Kostümlü Kişi Kocatepe Camii Saat Kulesine Tırmandı - Son Dakika
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Berat Kandili'nde Spiderman Kostümlü Kişi Kocatepe Camii Saat Kulesine Tırmandı

Berat Kandili\'nde Spiderman Kostümlü Kişi Kocatepe Camii Saat Kulesine Tırmandı

Ankara'da Berat Kandili'ni kutlamak için hazırlık yapan vatandaşlar, akşam saatlerinde Örümcek Adam kostümü giymiş bir kişinin Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandığını gördü. Bu olay ise kameralar tarafından kaydedildi.

24.02.2024 22:26
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Berat Kandili günü Spiderman kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı.

Ankara'da vatandaşlar Berat Kandilini idrak etmek için hazırlık yaparken akşam saatlerinde Örümcek Adam kostümü giyen bir kişi Kocatepe Camii önünde bulunan saat kulesine tırmandı. O anlar ise kameralara yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Berat Kandili'nde Spiderman Kostümlü Kişi Kocatepe Camii Saat Kulesine Tırmandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berat Kandili'nde Spiderman Kostümlü Kişi Kocatepe Camii Saat Kulesine Tırmandı - Son Dakika
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