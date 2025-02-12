Berat Kandili Mesajı: Birlik ve Beraberliğin Gecesi - Son Dakika
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Berat Kandili Mesajı: Birlik ve Beraberliğin Gecesi

Berat Kandili Mesajı: Birlik ve Beraberliğin Gecesi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kandilin duaların semaya yükseldiği, sosyal dayanışmanın arttığı özel bir gece olduğunu vurguladı.

12.02.2025 13:54  Güncelleme: 13:56
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Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Berat Kandili, duaların semaya yükseldiği, kalplerin çarptığı feyizli bir fırsat vaktidir" dedi.

Berat Kandili'nin, tüm İslam alemi için hayırlı ve kutsal bir gece olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Şaban ayının en kıymetli gecesi Berat Kandili'ne erişmenin, mübarek Ramazan ayına bir adım daha yaklaşmış olmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Kandiller Allah'ın kullarına sonsuz bir lütufla bereket ve şifa kapılarını ardına kadar açtığı, milletimizin birlik ve beraberlik duygularının, sosyal dayanışma ve kaynaşmasının doruğa çıktığı özel gecelerdir. Bu gecenin, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah Berat Kandili, Filistin başta olmak üzere zulüm altında olan tüm milletlerin kurtuluşuna, Ramazan ayına beraat etmiş bir kalple ulaşmamıza vesile olur. Bu düşünceler kapsamında Kayserili hemşehrilerimin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Berat Kandili Mesajı: Birlik ve Beraberliğin Gecesi - Son Dakika

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