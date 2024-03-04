Başkan Büyükkılıç, Berberler ve Kuaförler Odası Buluşması\'na Katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Berberler ve Kuaförler Odası Buluşması'na katılarak, berber esnafı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Biz biriz, beraberiz. Gece, gündüz demedik, sizler için koşturduk, koşturuyoruz" dedi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları (STK), odalar, dernekler ile birlikte, ortak aklı ön planda tutarak hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyük bir aile anlayışı ile buluşmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile esnaflar ve aileleri yer aldı.

Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, "Biz sizler için varız, üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışırız. Sizlerin hizmetkarıyız, sizleri seviyoruz. Biz biriz, beraberiz. Gece, gündüz demedik, sizler için koşturduk, koşturuyoruz" dedi.

"Biriz, Beraberiz Diyoruz"

Kayseri'de belediyecilik düşüncesinde yapılan çalışmalarda herkesin 'Kayseri Modeli'ni konuştuğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Siz bizlere hizmet fırsatı veriyorsunuz, Kayseri'miz bugün olumlu olarak paylaşılıyor, belediyeciliğin merkezi olarak biliniyorsa, bu imkanı bizlere veren sizlersiniz. Biriz, beraberiz diyoruz. Cumhur İttifakı olarak sizlere layık olma yönünde 17-0 olarak emaneti teslim ettiniz, yine aynı şekilde sahip çıkarsanız, biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Kayserili hemşehrilerimiz bizlere sahip çıktı' diyeceğiz. Biz birliğe, beraberliğe talibiz" diye konuştu.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile yeni havalimanının Kayseri'ye yakıştığını, devasa projelerin, hizmet ve yatırımların süreceğini anlattı.

"Esnafın Ağabeyi, Her Zaman Yanımızda"

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin esnaf ve sanatkarlara hizmetlerini anlatan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Esnafın ağabeyi, her zaman yanımızda" dedi. Odakır, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediyelerden hizmet aldıklarını dile getiren Odakır, "Biz burada hizmet alıyoruz. Hizmet aldığımız için de her zaman başkanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Berberler ve Kuaförler Odası Rıfat Alparslan, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileterek, istek ve taleplerini de dile getirdi. - KAYSERİ