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Bergama Belediyesi Kadınlara Destek Projeleriyle Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Bergama Belediyesi Kadınlara Destek Projeleriyle Öne Çıkıyor

Bergama Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık oluşturarak, 5 yıldır çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Kadınların toplumsal yaşamda daha çok yer almasını sağlamak amacıyla düzenlenen projeler arasında eğitim, sağlık, kültür-sanat ve istihdam alanları bulunuyor.

Bergama Belediyesi Kadınlara Destek Projeleriyle Öne Çıkıyor
25.01.2024 - 12:56,  Güncelleme: 13:52
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Bergama Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık oluşturarak, 5 yıldır çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Ekipler, 'Kadın Dostu Kent' anlayışından yola çıkarak, kadınların toplumsal yaşamda daha çok yer almasını sağlamak için hayata geçen projeleri geliştirmeye devam ediyor.

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde, yılda ortalama 850 kadına hobi ve meslek edinme kursları veriliyor. Sanat atölyelerinde; dikiş, nakış, iğne oyası, kanaviçe, resim, seramik ve pastacılık gibi ücretsiz kurslar düzenleniyor. Özellikle kız çocuklarının kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak amacıyla Bergama Belediyesi, üniversiteye hazırlık ve KPSS kursları düzenliyor, kurduğu merkezle coğrafi işaretli Bergama halısı dokuma kursu ile kadınların hem meslek öğrenmesini hem de ekonomik gelir elde etmesini sağlıyor.

Öte yandan, Necla Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesinde doğum yapan yeni annelere, "Hoş Geldin Bebeğim" projesiyle bebeklerin ilk anda ihtiyacı olan eşyalardan oluşan hediye paketi takdim ediliyor. Zıbın, şampuan, ıslak mendil, çorap, bebek bezinden oluşan çanta, Bergama Devlet Hastanesinde doğan her çocuğa hediye olarak veriliyor.

Yine Bergama Belediyesi; ihtiyaç duyan herkesin İzmir'e tedavi gördükleri hastanelere taşınması, gıda kolisi ve kıyafet yardımı, aşevinden evlere servis yemek hizmeti, evde bakım hizmetleri, ev eşyası ve inşaat malzemesi desteği, odun ve kömür dağıtımı, kız çocuklarına öğrenim yardımı, hijyen paketi, hasta aracı ve engelli aracı hizmetleriyle kadınların tüm konularda ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor.

Her yıl eğitim-öğretim dönemi başında ilkokula başlayan öğrencilere ücretsiz okuma yazma eğitim seti hediye edilirken, Bergama Kültür Merkezinde kadınların kişisel gelişimlerine yönelik; söyleşi, seminer, panel, el emeği sergiler, kitap günleri gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Rahmi Yeşilsoy Engelliler Merkezinde çocukların el becerileri geliştirilirken, annelerin kursa katılımı sağlanarak; sosyalleşmesi, sosyal ve psikolojik destek almaları amaçlanıyor. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleriyle farkındalık oluşturulmaya çalışılırken, sosyal market ile ihtiyaç sahibi kadınlara yardımda ulaştırılıyor. 65 yaş üstü, bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetleri verilirken, Bergama Belediyesinin spor tesislerinde kadınlara yönelik; pilates, fitness, yüzme ve tenis kursları düzenleniyor. Voleybol başta olmak üzere çeşitli spor dallarında takımları bulunan Bergama Belediyesi, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle; çocuklara, kadınlara ve engellilere yüzme kursu veriyor.

Ayrıca Millet Bahçesiyle, Bergama'da yaşayan kadınların çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar hayata geçirilirken; Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Bergama Organize Sanayi Bölgesi, Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi ile kadınlara istihdam olanağı sağlanıyor.

5 yıldır Bergama'nın kadınlarına destek verdiklerini, çeşitli projelerle istihdama destek çıktıklarını belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Kadınlarımız için 5 yıldır projeler ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durması, sosyal aktivitelerde bulunması, hobi edinmeleri için uğraştık ve çalıştık. Doğumdan ölüme yanlarında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye aktardı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bergama Belediyesi Kadınlara Destek Projeleriyle Öne Çıkıyor - Son Dakika


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