Bergama'da doğal gaz çıkmazı: "Sit" ve "altyapı" engeli vatandaşı mağdur ediyor

14.01.2026 22:15  Güncelleme: 22:21
Bergama şehir merkezinde doğal gaz hattının büyük ölçüde tamamlanmasına rağmen, özellikle tarihi sit alanlarında ve altyapı sorunları bulunan bölgelerde vatandaşlar hala doğal gaz hizmetine ulaşamadı. Bu durum, hava kirliliği ve ekonomik zorlukları artırırken, halk yetkililerden çözüm talep ediyor.

Bergama şehir merkezinde ana doğal gaz hattının büyük ölçüde tamamlanmasına ve birçok mahallede gaz arzının başlamasına rağmen, bazı mahalle ve sokaklar hala doğal gaz hizmetine ulaşamadı. Özellikle sit alanı statüsündeki tarihi bölgeler ile altyapı ve imar sorunları bulunan ara sokaklarda yaşayan vatandaşlar, 2026 kışına da kömür, tüp veya elektrikli sobalar ile girmek zorunda kalmanın endişesini yaşıyor.

Bergama'nın nüfus yoğunluğu en yüksek noktaları arasında yer alan Zafer, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Barbaros mahallelerinde doğal gaz altyapısı büyük oranda tamamlanmış olmasına rağmen, bazı çıkmaz sokaklarda ve imar yolu açılmamış bölgelerde gaz bağlantıları yapılamadı. Yeni yapılaşmanın yoğun olduğu alanlarda ise bina içi tesisatlarını tamamlayan vatandaşlar, kapı önlerine doğal gaz kutusu konulmadığı için sistemi aktif olarak kullanamıyor. Aynı sokakta bazı binalar doğal gaz kullanırken, birkaç bina ötede soba ve tüp kullanımının devam etmesi tepkilere neden oluyor.

Tarihi mahallelerde "Sit" engeli aşılamıyor

En büyük mağduriyetin yaşandığı bölgeler ise Bergama'nın tarihi dokusunu barındıran Atmaca, Selçuk ve İslamsaray mahalleleri. Kentsel sit alanı içerisinde kalan bu bölgelerde, Anıtlar Kurulu'ndan alınması gereken izinlerin uzun sürmesi ve dar sokakların teknik olarak kazı çalışmalarına uygun olmaması nedeniyle doğal gaz çalışmaları ilerleyemiyor. Mahalle sakinleri, "Yan mahallede doğal gaz yanarken biz birkaç yüz metre ötede soba kurmak zorunda kalıyoruz. Tarihi dokuyu korumak elbette önemli ama vatandaşın yaşam kalitesi de göz ardı edilmemeli" diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor.

Hava kirliliği ve ekonomik yük artıyor

Doğal gazın ulaşmadığı sokaklarda katı yakıt kullanımının devam etmesi, kış aylarında Bergama merkezinde hava kirliliğini artırırken; kömür ve tüp fiyatlarındaki yükseliş dar gelirli vatandaşları daha da zor durumda bırakıyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için bu durum ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Vatandaştan yetkililere net talepler

Bergama halkı; Bergama Belediyesi ve İzmir Doğalgaz yetkililerinden 2026 yatırım programında 'Sit alanları için tarihi dokuya zarar vermeyen özel ve sınırlı kazı tekniklerinin devreye alınması, imar ve mülkiyet sorunu bulunan sokaklarda belediye ve doğal gaz şirketi iş birliğiyle hızlı çözümler üretilmesi, merkez mahallelerdeki tüm ara sokakların eksiksiz şekilde doğal gaz şebekesine dahil edilmesi" adımlarının atılmasını istiyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Bergama'da yaşayan vatandaşlar, tarihi mirasla modern yaşamın birlikte mümkün olduğunu vurgulayarak, kentin tamamının çağdaş enerji imkanlarından eşit şekilde yararlanmasını istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Belediye, Ekonomi, Enerji, Yerel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

