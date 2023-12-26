İZTAŞIT Bergama\'ya hizmet vermeye başladı, Başkan Soyer İZBAN sözü verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında Seferihisar'da başlattığı İZTAŞIT kolaylığında 6'ncı durak Bergama oldu. İZTAŞIT Bergama'nın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Tunç Soyer, gelecek dönem için Bergama'ya İZBAN sözü verdi. Her zaman İzmir'in yarınını düşünerek altyapı yatırımlarına ağırlık verdiğini ve tüm riskleri aldığını ifade eden Başkan Soyer, "Ben o bildiğiniz popülist siyasetçilerden değilim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin her yerinde güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak için 2019 yılında Seferihisar'da başlattığı İZTAŞIT projesi, Kiraz, Menemen, Yeni Foça ve Ödemiş Kaymakçı'nın ardından Bergama'da da yola çıktı. İZTAŞIT Bergama'nın tanıtım toplantısı Bergama 2. Sanayi Sitesi'nde düzenlendi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, S.S. Bergama Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Mesut Çalıştıroğlu, sivil toplum kuruluşu ve meslek odası başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Bergamalı katıldı.

Kuzey Irak'ta hayatını kaybeden 12 şehidi anarak sözlerine başlayan Başkan Soyer, "Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Pırıl pırıl çocuklarımızı toprağa verdik. Acımız çok büyük Bu acının tarifi, bertarafı söz konusu değil. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

"KAYBEDENİ OLMAYAN SADECE KAZANANI OLAN PROJE"

İZTAŞIT modelinin Türkiye'ye örnek olduğunu anlatan Başkan Soyer, "İZTAŞIT, ulaşımda kooperatifçiliğin en güzel örneklerinden biri haline geldi. Bu projenin üç ayrı kazananı var. İlk olarak; vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde daha konforlu, güvenilir ve ekonomik yolculuk imkanına kavuşuyor. İkincisi; minibüsçü esnafımız ekmeğini kazanırken yanında belediyemizin kurumsal gücünü hissediyor. ESHOT'la rekabeti bırakıp o potansiyeli kendisine devrediyor. Üçüncüsü ise belediyemiz İZTAŞIT sistemine devrettiği hatlar sayesinde büyük bir tasarruf yapıyor. Kaybedeni olmayan sadece kazananı olan bir proje bu" diye konuştu.

BUCA METROSU SÜRESİNDEN ÖNCE BİTECEK

İZTAŞIT kolaylığının vatandaşlara ve şoför esnafına sağladığı katkıları anlatan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'de son 5 yıldır güvenli, engelsiz, ekonomik ve doğayla uyumlu bir toplu ulaşım stratejisi uyguluyoruz. Bu doğrultuda hükümetten tek bir kuruş almadan kendi kaynaklarımızla İzmir'in tarihindeki en büyük yatırımı başlattık. 'Yapılamaz' denilen Buca Metrosu'nun temelini attık. Yılda 400 bin yolcu taşıyacak Buca Metrosu, İzmirlilerin vergilerinin en verimli ve en doğru biçimde kullanıldığı proje oldu. Buradan bir kez daha Buca'ya ve tüm İzmir'e müjde vermek istiyorum. Buca Metrosu'nu vadettiğimiz zamandan önce açıp İzmir'in ulaşımında bir devrimi gerçekleştireceğiz. Öte yandan yine kendi kaynaklarımız ile yaptığımız Narlıdere Metrosu'nu ve Çiğli Tramvayı'nı tamamladık. Her ikisini de Şubat 2024'te açıyoruz. Bu kent için sürekli artan trafik sıkışıklığına çare olacak."

"TÜM ENGELLERİ AŞARAK İZBAN'I BERGAMA'YA GETİRECEĞİM"

Başkan Soyer, konuşmasında Bergamalılara bir de müjde verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlıkları tamamlanan İZBAN'ın Bergama etabının 2024 sonrası yapılmasının planlandığını ifade eden Başkan Soyer, "Önümüzdeki dönemde Bergama'ya İZBAN'ı getireceğim. İZBAN'ı Bergama'ya getirmek için Raylı Sistemler Dairemiz son dört yılda tüm hazırlıkları tamamladı. Çok sayıda alt geçit ve üst geçit projesi hazırladık. Şimdi sıra üzerine düşenleri yapmak için TCDD'de. Sözüm söz; dediğimi yapmak için canla başla çalışacak, TCDD'yi ikna edecek ve tüm engelleri aşarak İZBAN'ı Bergama'ya mutlaka getireceğim" dedi.

"BEN O BİLDİĞİNİZ POPÜLİST SİYASETÇİLERDEN DEĞİLİM"

Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, hiçbir zaman İzmir'in sadece bu gününe odaklanmadık. Pek çok siyasetçinin, belediye başkanının almadığı riski aldık ve ne pahasına olursa olsun İzmir'in geleceğini kurtaracak altyapı yatırımlarını bir bir tamamladık. Popülist siyasetçiler kente sadece makyajla yetinirler. Gerçekten yurtsever siyasetçiler popülist olmazlar ve kentin altyapısına yatırım yaparlar. Hani hırsız vardır paranızı çalar, hırsız vardır geleceğinizi çalar. Popülist siyasetçiler bu kentte gençlerin geleceğini çaldıkları için popülistler. Ben o bildiğiniz popülist siyasetçilerden değilim. Ben altyapıya yatırım yaparım, geleceğin çalınmasına izin vermem. Geleceğin İzmir'inin geleceğin Türkiyesi'nin çok daha güzel olacağına inanarak çalışırım. O nedenle altyapıya yatırım yaparız popülist olmayız."

"HÜKÜMET, İZMİR'DEN TOPLADIĞI VERGİNİN 40'TA BİRİNİ İZMİR'E AYIRDI"

İzmir'in ödediği vergiye karşın merkezi yönetimden hakkını alamadığını anlatan Başkan Soyer, "Belediyemizin öz kaynaklarını etkin kullanarak ve uygun koşullarda uluslararası finansman kaynakları temin ederek seçim vaatlerimizi bir bir yerine getirdik. Hiçbir engel tanımadık. Üstelik hükümet, İzmir'den toplandığı vergilerin ancak 40'ta birini İzmir'e ayırmasına rağmen bunu başardık. Yıllardır bu oran değişmedi. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi dışarıdan kaynak bularak çok daha fazlasını yapmaya devam ediyor. Hiç kuşkunuz olmasın İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yatırımları sürdürmeye devam edecek" dedi.

"10 YILDIR KARA DÜZEN ÇALIŞIYORDUK, TELEFONLARIMIZ SUSMUYORDU"

S.S. Bergama Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Mesut Çalıştıroğlu da "Bergama için çok önemli bir gündeyiz. Bizler İZTAŞIT'ta yer almak için tüm taşımacılarımızla bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Hep beraber kurumsal bir yola girdik. Değişimi istiyoruz ve hazırız. Halkımızın daha ucuz ve konforlu bir şekilde taşınması için bu projede yerimizi aldık. Başkanım bize inandınız ve güvendiniz. Bu güveninizi boşa çıkarmayacağız. Allah başkanımızdan razı olsun, ayaklarına taş değmesin. 10 yıldır kara düzen çalışıyorduk, telefonlarımız susmuyordu. Artık vatandaşımız daha iyi hizmet alacak. Başkanımızı önümüzdeki dönemde de görevinde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Soyer, İZTAŞIT Bergama otobüsüne binerek ilk seyahate eşlik etti.

16 OTOBÜS VE 4 HATLA BERGAMA'YA HİZMET VERECEK

İZTAŞIT Bergama araçları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Bergama Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi arasında imzalanan sözleşme sonrasında, 4 hat ve toplam 16 otobüs ile faaliyete 1 Ocak itibariyle yolcu taşımaya başlayacak. Yeni otobüsler sayesinde Bergama bölgesinde mevzuata uygun araçlar ile taşımacılık yapılacak. Yolcu taşıma hizmeti kurallar dahilinde, daha güvenli bir şekilde sağlanacak. İZTAŞIT Bergama Otogar - Yıldızevler, Otogar - Öğretmenevi, Otogar - Tepeköy ve Devlet Hastanesi – Dikilisultan hatlarında hizmet verecek.

İZMİRİM KART AVANTAJLARI

Proje sayesinde Bergama'da toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart'la seyahat edilecek. Bölgede yaşayan 60 ve 65 yaş grubu yurttaşlar, engelliler, öğrenciler ve öğretmenler, ücretsiz ve indirimli kart kullananlar toplu ulaşım haklarından faydalanabilecek.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE ESHOT DENETİMLİ HİZMET

İZTAŞIT araçları, sürücüleri ve kooperatif yönetimi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ESHOT Genel Müdürlüğü denetiminde olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.