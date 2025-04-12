Bergama'nın CHP'li Meclis Üyesi Oral: "Ak Parti Döneminde Yapılan İki Parka 7 Milyon Lira Ödenebilecek İken 22 Milyon Lira Ödedik" - Son Dakika
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Bergama'nın CHP'li Meclis Üyesi Oral: "Ak Parti Döneminde Yapılan İki Parka 7 Milyon Lira Ödenebilecek İken 22 Milyon Lira Ödedik"

İzmir'in Bergama ilçesi CHP'li Meclis Üyesi Yunus Emre Oral, AK Parti döneminde yapılan iki park için fazla ödeme yapıldığını ileri sürerek, ''2023 yılında fiyatın yaklaşık 3,5 milyon lira civarında olacağını varsayarsak, 2 parkın toplam maliyetinin 7 milyon civarında olması gerekiyor. Fakat biz 22 milyon lira para ödedik'' dedi.

12.04.2025 12:57  Güncelleme: 13:58
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(İZMİR) - İzmir'in Bergama ilçesi CHP'li Meclis Üyesi Yunus Emre Oral, AK Parti döneminde yapılan iki park için fazla ödeme yapıldığını ileri sürerek, "2023 yılında fiyatın yaklaşık 3,5 milyon lira civarında olacağını varsayarsak, 2 parkın toplam maliyetinin 7 milyon civarında olması gerekiyor. Fakat biz 22 milyon lira para ödedik" dedi.

Bergama ilçesi CHP'li Meclis Üyesi Yunus Emre Oral, 2024 yılı Denetim Komisyonu'nda yapılan incelemeler sonucunda, Bergama Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Hakan Koştu döneminde aşırı yüksek fiyatlarla yapılan ihalelere ve günümüz fiyatlarına rağmen aradaki fahiş fiyatlara dikkati çekti. 2025 fiyatlarına göre 6 bin liralık elektrik direklerine ise 2023 yılında 22 bin 5 yüz lira fiyat verildiğini savundu. Oral, şu ifadelere yer verdi:

"2022- 2023 yılında başlayan ve 2024 yılında tamamlanan Gaziosmanpaşa Mahallesindeki Şehit Uzman Çavuş Mehmet Emin Yahşi Parkı ve Fatih Mahallesi'nde bulunan Sami Altan Parkı için toplamda 22 milyon TL para harcanmış. 22 milyon TL'nin iki park için fahiş olacağını düşündüğümüzden birim fiyatlarını inceleme gereği duyduk. 2023 yılında bu fiyatın yaklaşık 3,5 milyon lira civarında olacağını varsayarsak 2 parkın toplam maliyetinin 7 milyon civarında olması gerekiyor. Fakat biz 22 milyon lira para ödedik. Farkettik ki 2023 yılında Bergama Belediyesi parklar için 40 lira artı KDV ile rulo çim alımı yapıyor. Aynı yıl Bergama Belediyesi ihale yapıyor, çimi 310 lira artı KDV ile alıyor. Aynı belediye, aynı çim, belki aynı firma biri 40 lira, biri 310 lira. Bunu da metrekareye vurduğunuz zaman milyonlar yapıyor.

Ardından aydınlatma direklerine bakıyorsunuz; kendim elektrik, elektronik mühendisim, kendim inceledim. Bir yanlışlık yapmamak için bugün 4 metrelik bir aydınlatma direği için 6 bin lira artı KDV fiyatını aldım. Biz bu direklere 2023 yılında 22 bin 5 yüz liralık fiyat vermişiz. 148 tane direğimiz var."

Geçen dönem AK Partili Bergama Belediye yönetiminin birçok satış gerçekleştirdiğine de değinen Yunas Emre Oral, "Bergama'nın cebine girmeyen para, dışarıdan sipariş müteahhitlerin cebine gittiği zamanki müteahhitleri de incelediğimizde, yine göreceksiniz devlet sırrı değil, diğer ihaleleri alanlarla benzer müteahhitler, bir önceki dönem belediye başkanı ile aynı siyasi görüşe sahip veya başka bir yerden milletvekili aday adayı olmuş kişiler. İhaleler sanki sipariş ile gelinmiş gibi. Üzülmemek elde değil. Bugün Türkiye'de 299 öğrenci sadece ve sadece gelecekleri tehlikede olduğu için anayasal hakkını kullanıp protesto yaptığı için gözaltına alınırken, Türkiye'de birde bunlar oluyor" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bergama'nın CHP'li Meclis Üyesi Oral: 'Ak Parti Döneminde Yapılan İki Parka 7 Milyon Lira Ödenebilecek İken 22 Milyon Lira Ödedik' - Son Dakika

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