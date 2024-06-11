Berhan Şimşek, kaldığı otelde gözaltına alındı - Son Dakika
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Yerel

Berhan Şimşek, kaldığı otelde gözaltına alındı

Berhan Şimşek, kaldığı otelde gözaltına alındı

Sinema oyuncusu ve CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek davacı olduğu bir dava sebebiyle ekipler tarafından kaldığı otelde gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest kalan Şimşek, yaptığı açıklamada "Olayın ironisi ise kendimin davacı olduğu bir dava sonucu bu olayın yaşanması. İfademin ardından serbest bırakıldım" dedi.

11.06.2024 13:21
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sinema oyuncusu ve CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek davacı olduğu bir dava sebebiyle, polis tarafından kaldığı otelden alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Şimşek daha sonra serbest bırakıldı.

Berhan Şimşek, polis tarafından gözaltına alındı

"DAVACI OLDUĞUM BİR DAVA SONUCU..."

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Berhan Şimşek, "Gece saat 02.30'da otelde kaldığım odanın kapısı çalındı. Sabah gelir ifademi veririm dedim. Polis memurları tarafından gözaltı işlemi ile Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm. Olayın ironisi ise kendimin davacı olduğu bir dava sonucu bu olayın yaşanması. İfademin ardından serbest bırakıldım. Duyarlılık gösteren ve arayan dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Berhan Şimşek, kaldığı otelde gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Gencer Guney: CHP li olunca davacı da olsan davalı da ismin kayıtlarda geçmeye görsün alinirsin üstad 16 17 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: sinema oyuncusu değil sanatçı berhan Şimşek olarak adlandırılmalı uyduruk kaydırak şarkıcı tiplemelerine sanatçı diye nitelendirmek sanırım moda oldu bu platformlarda 13 15 Yanıtla
  • Nejat Genc: devlet beklemez gördüğünüz gibi 14 8 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: miras kedinin teki benim hemşehrim hiçbir şeye yaramaz 5 2 Yanıtla
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