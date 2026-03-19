Besiciler Baharla Dağlara Çıktı

Erzincan'da kışın zorlu şartlarını geride bırakan besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını dağlardaki meralara çıkarmaya başladı.

Kış boyunca ahırlarda kalan hayvanlar, baharın gelişiyle birlikte özgürce otlamanın keyfini yaşayacak. Yaylada geçirdikleri süre boyunca besiciler, peynir, yoğurt, süt ve tereyağı üreterek hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de fazlasını satarak geçimlerini sağlıyor.

Erzincan'da kamyonlara yükledikleri küçükbaş hayvan sürüleriyle yola koyulan besicilerin yaklaşık 8 aylık yayla serüveni peyderpey başladı. - ERZİNCAN