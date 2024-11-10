Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, Atatürk\'ü Dolmabahçe Sarayı\'nda Andı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Atatürk'ün odasını ziyaret eden Akpolat, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı odasında yapılan resmi törenle andık ve O'na olan minnet ve şükranımızı bir kez daha ifade ettik. Değerlerini ilelebet yaşatacağız" dedi. - İSTANBUL