Beşiktaş Belediyesi, Altan Öymen Kütüphanesi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, Altan Öymen Kütüphanesi'ni Hizmete Açtı

Beşiktaş Belediyesi, Altan Öymen Kütüphanesi\'ni Hizmete Açtı

Beşiktaş Belediyesi, CHP Önceki Dönem Genel Başkanlarından Altan Öymen'in kütüphanesini hizmete açtı. Kütüphane, yaklaşık 12 bin 500 kitap, dergi ve gazeteden oluşuyor.

23.03.2024 18:34  Güncelleme: 18:51
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Beşiktaş Belediyesi, CHP Önceki Dönem Genel Başkanlarımızdan Altan Öymen'in yaklaşık 12 bin 500 kitap, dergi ve gazeteden oluşan Altan Öymen Kütüphanesi'ni bugün hizmete açtı. Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde hizmete açılan kütüphanenin açılışında konuşan Başkan Rıza Akpolat, "1930'dan bugüne genel başkanımızın yaşam emanetleri aslında bir nevi bize teslim edildi. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Bize güvendiği için de bu anlamda kendisine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Önceki Dönem Genel Başkanlarından, gazeteci ve yazar Altan Öymen'in gelecek nesillere ışık tutacak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadan oluşan yaklaşık 12 bin 500 kitap ile kronolojik ve tematik olarak titizlikle düzenlenmiş dergi ve gazete arşivinin yer aldığı 'Altan Öymen Kütüphanesi' Beşiktaş Levent'te hizmete açıldı.

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan kütüphanenin açılışına CHP Önceki Genel Başkanı Altan Öymen, CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çok sayıda parti temsilcisi, gazeteci ve vatandaş katıldı.

AKPOLAT: "BEŞİKTAŞ'TA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRECEĞİMİZ ÇOK ÖZEL BİR KÜTÜPHANE OLDU"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden günden itibaren çok özel anlar yaşadık ama bugün en özelini yaşıyoruz. Çok kıymetli önceki dönem genel başkanımız ve birçok kimliğiyle Türkiye siyasetinde var olmuş Altan Öymen başkanımızın adını verdiğimiz kütüphanemizi açıyoruz. Burayı açıyor olmaktan ve Beşiktaş'a kazandırıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Genel başkanımızın yaşamı boyunca biriktirdikleri, 1930'dan bugüne yaşam emanetleri aslında bir nevi bize teslim edildi. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Bize güvendiği için de bu anlamda kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Beşiktaş tabii ki çok özel bir nokta. Üç tane sarayı, dokuz tane üniversitesi olan yüzlerce iş merkezinin, otellerin ve restoranların olduğu sur dışındaki en eski tarihi yerleşim yerlerinden bir tanesi Beşiktaş. Çok fazla öğrencimizin ders çalışma noktasında kütüphane yokluğunda sorun yaşadığı bir bölge. Göreve gelir gelmez Dikilitaş'ta Oruç Aruoba ve Beltaş İskelesi'nde yer alan kitap okuma alanı hazırladık ve orada da bir kütüphanemiz var. Altan Öymen Kütüphanemizle beraber Beşiktaş'ta dördüncü alanımızı oluşturmuş oluyoruz. Sayın genel başkanımızın bize emanet ettiği her şeyi geleceğe taşımak buradaki herkesin görevlerinden bir tanesi olacak. Burada yer alan üniversitelerdeki öğrencileri buraya getirmek ve burada ders çalışmalarını sağlamak ve o kitapları üniversite öğrencileriyle bir araya getireceğimiz çok özel bir alan oldu.  Bu salon ayda bir konferans ve panellere ev sahipliği yapacak dolayısıyla hem kültür merkezimizi 24 saat yaşayan bir yer haline getirirken hem de kütüphanemizi 24 saat yaşayan bir yer haline getireceğiz. Komşularımızın da çokça dile getirdiği ve ihtiyaç olan bir yerdi burası. Bunu hayata geçirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Başkan Rıza Akpolat'ın ardından söz alan CHP Önceki Dönem Genel Başkanlarından Altan Öymen de açılışta bir konuşma gerçekleştirdi. Öymen sözlerine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür ederek başladı ve şunları söyledi:

"Bu kütüphanede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu kütüphaneyle uğraşmak ve çabalamak fena bir şey değil aslında. Bu benim hayatım boyunca 1930'lardan itibaren aldığım biriken kitaplarımın bir bölümü. Beşiktaş çok özel bir ilçe. Burada 9 üniversite var. İstanbul'un bir kültür merkezi gibi burası. Burada başka kütüphaneler ve kültürel etkinlikler de yapılıyor. Beşiktaş'ı yönetenlere başarılar dilerim. Kütüphanemiz hayırlı ve uğurlu olsun."

Açılışın ardından Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Altan Öymen'in katılımlarıyla Türkiye'de Yerel Seçimler adlı panel düzenlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi, Altan Öymen Kütüphanesi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika

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