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Beşiktaş Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılına özel Çanakkale'ye bir gezi düzenledi. Beşiktaşlılar anlamlı günde düzenlenen geziye yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılına özel Çanakkale'ye bir gezi düzenledi. Yoğun katılımın olduğu gezi için belediyeye ait 8 otobüs, gece saat 01.00'da Çanakkale'ye doğru hareket etti. Sabah saatlerinde Çanakkale'ye varan Beşiktaşlı vatandaşlar rehberler eşliğinde, Kocadere Hastane Şehitliği, Çanakkale Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi, Alçıtepe 1915 Siper ve Hilal-i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı, Anzak Koyu, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, gibi Çanakkale Zaferi'nin tarihi yerlerini gezdi. Çanakkale gezisi için Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a teşekkür eden yurttaşlar, son olarak Seyit Onbaşı Anıtı'nı ziyaret etti.

"18 Mart Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümü kutlu olsun"

Çanakkale Zaferi hakkında yaptığı paylaşımda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "18 Mart Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL