Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı, 300 personel ve 85 araçla karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, vatandaşları trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.

20.02.2025 08:33  Güncelleme: 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışına karşı, 300 personel ve 85 araçtan oluşan Karla Mücadele Ekibiyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, "Karla Mücadele Ekibimiz sahada, biz de Kriz Merkezimizde görevimizin başındayız" diyerek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Beşiktaş Belediyesi, kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Veterinerlik Müdürlüklerinden oluşan ekipler, Beşiktaş'ın 23 mahallesinde aralıksız olarak tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıyor. Trafik akışının aksamaması ve vatandaşların güvenliği için valilik, AKOM, kaymakamlık ve ilçe emniyet müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz"

300 personel ve 85 araçtan oluşan ekibimizle Beşiktaş'ın 23 mahallesinde tuzlama ve yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Hastaneler, belediye binaları, kreşler, taksi durakları, kaymakamlık ve diğer kamu kurumları başta olmak üzere, siteler ve vatandaşlarımızdan gelen tuz taleplerini hızlıca karşılıyoruz.

Valilik, AKOM, kaymakamlığımız ve ilçe emniyet müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Can Dostlar unutulmadı

Konuşmasına sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirterek devam eden Şişman, "Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerimiz de MOBİVET araçlarımızla her zaman olduğu gibi yine bu zorlu kış günlerinde de sokaktaki can dostlarımız için sahada olmaya devam edecekler." dedi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi uyarıları dikkate almaları yönünde çağrıda bulunan Şişman, "Sizlerden ricamız, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız ve resmi uyarıları dikkate almanız. Her türlü acil durumda Çözüm Merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Beşiktaş'ta hayatın aksamaması için görevimizin başında, halkımızın hizmetindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Rasim Şişman, Hava Durumu, Beşiktaş, istanbul, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:47 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
09:34 TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım
18:16 Kocaeli’de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak Kocaeli'de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
18:04 Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray’ın RAMS Park’ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı
18:01 Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında takipsizlik kararı Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında takipsizlik kararı
17:37 Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu’ndan ihraç edilen teğmen için karar Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu'ndan ihraç edilen teğmen için karar
17:17 3 soru sordular: Galatasaray’dan TFF’nin yabancı hakem kararına sert tepki 3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki
17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
17:00 Yenidoğan Çetesi davasında avukattan Ayşe Barım’lı savunma Yenidoğan Çetesi davasında avukattan Ayşe Barım'lı savunma
16:58 TFF’nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan
16:48 Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil Mehmet Yalçınkaya, şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı: Restoranlar şefkat yuvası değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 13:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.