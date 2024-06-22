Beşiktaş Belediyesi, yangın bölgesine hayvan ambulansı gönderdi - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, yangın bölgesine hayvan ambulansı gönderdi

Beşiktaş Belediyesi, yangın bölgesine hayvan ambulansı gönderdi

Beşiktaş Belediyesi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede başlayan ve kontrol altına alınan orman yangını bölgesine yaralanan hayvanlar için 'Mobivet' hayvan ambulansı gönderdi.

22.06.2024 09:56  Güncelleme: 09:58
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Beşiktaş Belediyesi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede başlayan ve kontrol altına alınan orman yangını bölgesine yaralanan hayvanlar için 'Mobivet' hayvan ambulansı gönderdi.

Beşiktaş Belediyesi, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede başlayan ve 17 köyü ektisi altına alan yangın için harekete geçti. Sekizi Mardin, üçü ise Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 11 vatandaşın hayatını kaybettiği yangında binlerce hayvan zarar gördü. 556 koyun, kuzu ve keçinin yangında öldüğü belirlenen bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken, Beşiktaş Belediyesi yaralı hayvanlar için harekete geçti. Belediye, yaralanan hayvanlar için 'Mobivet' hayvan ambulansını yangının yaşandığı bölgeye gönderdi.

"7/24 hizmet veren Mobivet hayvan ambulansımızı hemen bölgeye gönderiyoruz"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yaptığı açıklamada belediye ekiplerini yaralı hayvanlar için bölgeye gönderdiklerini belirtti. Beşiktaş Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini belirten Akpolat, "Bu zor zamanlarda yaralanan hayvan dostlarımızın yardımına koşmak için 7/24 hizmet veren Mobivet hayvan ambulansımızı hemen bölgeye gönderiyoruz. Amacımız, bu masum canlıların tedavi ve bakımlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek, onların da güvenle iyileşmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Bu felaketten etkilenen sadece insanlar değil"

Yaşanan felaketten sadece insanların etkilenmediğini aktaran Akpolat, "Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı arasında çıkan yangın, hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Bu felaketten etkilenen sadece insanlar değil, aynı dünyayı paylaştığımız, bizimle aynı gökyüzünün altında yaşayan sevimli dostlarımız da bu acıyı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"7/24 hizmet veren Mobivet hayvan ambulansımızı hemen bölgeye gönderiyoruz"

Başkan Akpolat, "Veterinerlik Müdürlüğünün bu zor zamanlarda yaralanan hayvanların yardımına koşmak için 7/24 hizmet veren Mobivet hayvan ambulansımızı hemen bölgeye gönderiyoruz. Amacımız, bu masum canlıların tedavi ve bakımlarını en hızlı şekilde gerçekleştirmek, onların da güvenle iyileşmelerini sağlamak. Bizler, doğanın bir parçası olan bu değerli varlıkları korumak ve onlara şefkat göstermekle yükümlüyüz. Onların acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak, insanlığımızın bir gereği. Aynı zamanda bu zorlu süreçte vatandaşlarımızla omuz omuza, tam dayanışma içinde hareket edeceğiz. Birlikte bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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