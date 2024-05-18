Beşiktaş Gençlik Festivali'nde Goss ve Paptircem Sevenleri Buluştu - Son Dakika
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Beşiktaş Gençlik Festivali'nde Goss ve Paptircem Sevenleri Buluştu

Beşiktaş Gençlik Festivali\'nde Goss ve Paptircem Sevenleri Buluştu

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali'nin üçüncü gününde Goss grubu ve Paptircem sevenleri bir araya geldi. Festival kapsamında gerçekleşen konserlere gençler yoğun ilgi gösterdi.

18.05.2024 11:50  Güncelleme: 11:54
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Beşiktaş Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 5 gün boyunca düzenlenecek Gençlik Festivali'nin üçüncü gününde Goss grubu ile Paptircem sevenleriyle buluştu.

Beşiktaş Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Gençlik Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 15 Mayıs'ta Seda Erciyes konseriyle başlayan festivalde dün akşam pop/electronic rock grubu Goss ve Paptiricem sevenleriyle buluştu. Cüneyt Arkın sanatçılar Parkı'nda gerçekleşen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.

Ozan Doğulu ve Athena Barbaros Meydanı'nda

Beşiktaş Gençlik Festivali kapsamında bugün usta isimlerin konserleri olacak. Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek konserlerin ilkinde ünlü müzisyen Ozan Doğulu saat 20.00'de sahne alacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde ise Türk rock müziğinin en önemli gruplarından Athena sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşiktaş Gençlik Festivali'nde Goss ve Paptircem Sevenleri Buluştu - Son Dakika

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