Beşiktaş\'tan Özel Bireylere Unutulmaz Gün

Düzce Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli bireyler, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği'nin organizasyonu ile unutulmaz bir gün yaşadı. Beşiktaş yönetimi, 20'si engelli 30 kafe çalışanı ile dernek üyelerini ağırladı. 'Kusursuz Aşk, Beşiktaşk' sloganı ile düzenlenen gezide özel bireyler, ilk olarak İstanbul'daki Beşiktaş müzesini gezerek, Beşiktaş'ın kuruluş tarihi, kazandığı kupalar ve başarıları hakkında bilgiler aldılar. Özel bireyler, ardından Beşiktaş-Antalyaspor futbol karşılaşmasını tribünlerde kendilerine ayrılan koltuklarda izlediler. Stadyumda maç izlemenin heyecanını yaşayan özel bireyler unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE