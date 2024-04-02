Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi

Yerel

Netleşen sonuçlara göre yeniden Akhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen Besim Dutlulu, "İlk günkü gibi, insan ayırmadan, partizanlık yapmadan, herkese eşit ve adaletli hizmet etmeye devam edeceğiz. İkinci 5 senemizin sonunda tüm Akhisarlı hemşerilerimizin 'İyi ki Besim Başkan seçildi' demesi için çok çalışacağım" dedi.

Yeniden göreve seçilen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, teşekkür mesajı yayımladı. Dutlulu'nun mesajı, şöyle:

"Bu yolu bizimle yürüyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. 2019 yılında İYİ Parti ile ittifak olarak girdiğimiz yerel seçimlerde yüzde 55 (61 bin oy) alarak, rakibimizin yaklaşık 15 bin oy önünde göreve başlamıştık. 5 sene çok çalıştık, halkımız için çok emek verdik, mücadele ettik, tüm zorluklara rağmen kaynaklarımızı israf etmeden halkımız için kullandık. Tek başına girdiğimiz ama Akhisar ittifakı olarak, şehrinin geleceğini düşünen tüm hemşerilerimizden destek istediğimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, halkımız bu sefer yüzde 59'luk bir oran (66 bin oy) ve yaklaşık 27 bin fark ile bizlere yetkiyi yeniden verdi. Biz bu güvenin farkındayız ve tüm çalışmalarımızı buna göre yapmaya devam edeceğiz.

Bu başarının baş mimarı Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Özgür Özel'e, Akhisar ve Manisa'da çok çalışarak bu başarının yakalanmasının kahramanı, dostum, milletvekilimiz Sayın Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na, dört aylık yorucu süreçte beni bir gün bile yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar İlçe Başkanlığımızın çalışkan ve disiplinli İlçe Başkanı Sayın Hayriye Hacet ve muhteşem yönetimine, Kadın Kolları Başkanımız Emine Güven'e, Gençlik Kolları Başkanımız Emre Ercan'a belediyedeki başarımızda bizlerin baş destekçisi başkan yardımcılarımıza, önceki dönem ve yeni seçilen meclis üyelerimize, partimizin üyelerine, emekçilerine ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli Akhisar halkına çok teşekkür ederim. Beş senedir destekleriyle beni güçlendiren, hep yanımda olan Eşim Özge Ekmen Dutlulu'ya, görevim dolayısıyla zaman zaman ihmal ettiğim çok sevdiğim çocuklarıma teşekkür ederim. Karşılık beklemeden beni destekleyen, dualarıyla her anımda yanımda olan anneme, babama, kardeşime ve tüm aileme çok teşekkür ederim. İttifak ortağımız olan, çok sevdiğim dostlarım, kimi partisini bırakmış kimi siyasete devam eden ama hep beraber yürüdüğümüz İYİ Partili arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

İlk günkü gibi, insan ayırmadan, partizanlık yapmadan, herkese eşit ve adaletli hizmet etmeye devam edeceğiz. İkinci 5 senemizin sonunda tüm Akhisarlı hemşerilerimizin 'İyi ki Besim Başkan seçildi' demesi için çok çalışacağım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile el ele vererek Akhisar'ımızın hak ettiği hizmeti alması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Akhisar…"