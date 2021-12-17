Üye Girişi
Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu - Son Dakika

Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu

17.12.2021 20:22

Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı olduESKİŞEHİR Eskişehir'de küçük ve büyükbaş hayvan üreticiliği yapan Adil Ülker, koyunlarından birinin tek başına dünyaya getirdiği 5 kuzuyu özenle büyütürken, diğer hamile koyunlarının da fazla yavru doğurmasını ümit ediyor.

Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu

ESKİŞEHİR Eskişehir'de küçük ve büyükbaş hayvan üreticiliği yapan Adil Ülker, koyunlarından birinin tek başına dünyaya getirdiği 5 kuzuyu özenle büyütürken, diğer hamile koyunlarının da fazla yavru doğurmasını ümit ediyor.

Seyitgazi İlçesine bağlı Karaören mahallesindeki çiftliğinde besi hayvancılığıyla uğraşan Ülker, hamile 'Sakız' cinsi kırma koyununun 5 tane birden yavrulaması üzerine, hem sevinç hem de büyük şaşkınlık yaşadı. Daha önce beşiz yavrulayan koyun görmediğini belirten Ülker, en fazla dördüz duyduğunu belirterek duygularını dile getirdi. Tek seferde beşiz doğan kuzuların, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini aktaran Ülker, 4'ünün erkek 1 tanesinin ise dişi olduğunu ifade etti. Beşiz yavrulayan koyunun ardından, diğer hayvanlarının da fazla doğurmasını bekleyen Ülker, dünyaya gelen kuzuların hayatta kalması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

"Diğer hayvancı arkadaşlarım da çok sevindiler"

Koyunun 5 tane birden doğum yapmasını büyük şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Adil Ülker, "Daha önce hiç böyle bir şeye denk gelmedim. Geçen sene ikiz kuzuladı. Bu sene karnı çok büyüdü ve ben de ikiz olur diye düşünüyordum. İlk başta ikiz kuzuladı ve arkasından bir tane daha geldi. Koyun baktım ki hala eşiniyor. Tekrar geri yattı. Bizim koyun öğünmeye başladı. Normalde koyun doğurduktan sonra öğünmez. Bir baktım ki bir tane daha geldi. Peş peşe 3 tane daha gelmiş oldu. 5 tane kuzu olunca, Ben de şok oldum. Hem şaşırdım hem de çok sevindim. Kuzuları sürünün içinden topladım geldim buraya. Koyun kuzularını yaladı ve güzelce emzirdi. Çok mutluyum. Sağdan soldan hep duyduğum kadarıyla 3-5 tane kuzu olduktan sonra bir tanesi falan hep ölüyormuş. Benimkiler yaşıyor. 4 tanesi erkek 1 tanesi dişi. Şu anda beşizler çok sağlıklı. Beşiz oldukları için sadece biraz ufaklar. Bunlara artık takviye yapacağız. Kuzuları başka koyunlara da emzirteceğiz. Bunları aç bırakmayacağız. Aç bırakırsak ölür kuzu. Diğer hayvancı arkadaşlarım da çok sevindiler. Aradılar, kutladılar. Memnun etti yani herkese, beşiz olması" dedi.

"Tekrar beşiz doğarsa çok mutlu olurum"

Diğer hamile olan koyunlarının üçüz doğurabileceğini söyleyen Adil Ülker, tekrar beşiz doğduğu takdirde çok sevineceğini şu sözlerle aktardı:

"Diğer koyunlarımdan dördüz veya beşiz olur diye ümitlenmiyorum, ama üçüz doğuracak diye tahmin ettiğim bir koyun daha var. Yatan koyunlarım belli ediyor. İkiz doğuracak koyun düz yatıyor, yani karnının üzerine yatıyor. Tek kuzu doğuracak koyun ise karnı doyduğunda yan yatıyor. Tekrar beşiz doğarsa çok mutlu olurum. Biz yılda ortalama bir koyundan bir kuzu bekliyoruz. Ama beş kuzu birden verdiği zaman tabi ki de bizi mutlu eder."

Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu
Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu
Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu
Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu

Seyitgazi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:22 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddialarını yalanladı
20:00 Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu
19:51 AK Partili Numan Kurtulmuş: Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan bir sözdür
19:40 Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom paylarını satın almak için görüşmelere başladı
19:40 Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi
19:17 Kadroda yer alan kahin açığa çıktı, kazandığı maaş taraftarı sinirlendirdi
19:13 Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan erken seçim çağrısı
18:46 Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor
18:38 Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti!
18:14 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir
Barcelona, Türk asıllı Avustuyalı futbolcu Yusuf Demir'e kapıyı gösterdi Barcelona, Türk asıllı Avustuyalı futbolcu Yusuf Demir'e kapıyı gösterdi         
20:27
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı Babalık davası sebebiyle ünlü tekstilcinin mezarı açıldı         
16:34
Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı Emine Erdoğan giydi, Günay Doğunun ''Şal şepik'' kumaşına ilgi arttı         
14:49
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 20:30:48. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement