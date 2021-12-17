Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu - Son Dakika

Beşiz kuzular neşe ve umut kaynağı oldu

ESKİŞEHİR Eskişehir'de küçük ve büyükbaş hayvan üreticiliği yapan Adil Ülker, koyunlarından birinin tek başına dünyaya getirdiği 5 kuzuyu özenle büyütürken, diğer hamile koyunlarının da fazla yavru doğurmasını ümit ediyor.

Seyitgazi İlçesine bağlı Karaören mahallesindeki çiftliğinde besi hayvancılığıyla uğraşan Ülker, hamile 'Sakız' cinsi kırma koyununun 5 tane birden yavrulaması üzerine, hem sevinç hem de büyük şaşkınlık yaşadı. Daha önce beşiz yavrulayan koyun görmediğini belirten Ülker, en fazla dördüz duyduğunu belirterek duygularını dile getirdi. Tek seferde beşiz doğan kuzuların, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini aktaran Ülker, 4'ünün erkek 1 tanesinin ise dişi olduğunu ifade etti. Beşiz yavrulayan koyunun ardından, diğer hayvanlarının da fazla doğurmasını bekleyen Ülker, dünyaya gelen kuzuların hayatta kalması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

"Diğer hayvancı arkadaşlarım da çok sevindiler"

Koyunun 5 tane birden doğum yapmasını büyük şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Adil Ülker, "Daha önce hiç böyle bir şeye denk gelmedim. Geçen sene ikiz kuzuladı. Bu sene karnı çok büyüdü ve ben de ikiz olur diye düşünüyordum. İlk başta ikiz kuzuladı ve arkasından bir tane daha geldi. Koyun baktım ki hala eşiniyor. Tekrar geri yattı. Bizim koyun öğünmeye başladı. Normalde koyun doğurduktan sonra öğünmez. Bir baktım ki bir tane daha geldi. Peş peşe 3 tane daha gelmiş oldu. 5 tane kuzu olunca, Ben de şok oldum. Hem şaşırdım hem de çok sevindim. Kuzuları sürünün içinden topladım geldim buraya. Koyun kuzularını yaladı ve güzelce emzirdi. Çok mutluyum. Sağdan soldan hep duyduğum kadarıyla 3-5 tane kuzu olduktan sonra bir tanesi falan hep ölüyormuş. Benimkiler yaşıyor. 4 tanesi erkek 1 tanesi dişi. Şu anda beşizler çok sağlıklı. Beşiz oldukları için sadece biraz ufaklar. Bunlara artık takviye yapacağız. Kuzuları başka koyunlara da emzirteceğiz. Bunları aç bırakmayacağız. Aç bırakırsak ölür kuzu. Diğer hayvancı arkadaşlarım da çok sevindiler. Aradılar, kutladılar. Memnun etti yani herkese, beşiz olması" dedi.

"Tekrar beşiz doğarsa çok mutlu olurum"

Diğer hamile olan koyunlarının üçüz doğurabileceğini söyleyen Adil Ülker, tekrar beşiz doğduğu takdirde çok sevineceğini şu sözlerle aktardı:

"Diğer koyunlarımdan dördüz veya beşiz olur diye ümitlenmiyorum, ama üçüz doğuracak diye tahmin ettiğim bir koyun daha var. Yatan koyunlarım belli ediyor. İkiz doğuracak koyun düz yatıyor, yani karnının üzerine yatıyor. Tek kuzu doğuracak koyun ise karnı doyduğunda yan yatıyor. Tekrar beşiz doğarsa çok mutlu olurum. Biz yılda ortalama bir koyundan bir kuzu bekliyoruz. Ama beş kuzu birden verdiği zaman tabi ki de bizi mutlu eder."