Besni\'de 30 Kişi İstihdam Edilecek

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Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Besni Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Besni'de çalıştırılmak üzere 30 kişi istihdam edilecek.

Başvurular, 26-30 Kasım 2024 tarihleri arasında e-şube, ALO 170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezleri üzerinden yapılabilecek. Kura çekimi ise 4 Aralık 2024 Perşembe günü, saat 10.00'da, Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. - ADIYAMAN