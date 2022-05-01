Besni'de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi - Son Dakika
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Besni'de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi

01.05.2022 20:31
Besni'de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Besni ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularına teslim oldu. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda vatandaşlar yürümekte araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Bozulan, çöken yollar ve aşırı su birikintileri nedeniyle ilçe genelinde küçük çaplı trafik kazaları meydana geldi. - ADIYAMAN

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Adıyaman, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Besni'de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Besni'de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi - Son Dakika
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