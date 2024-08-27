Besni'de Deprem Konutları Anahtarları Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Besni'de Deprem Konutları Anahtarları Teslim Edildi

Besni\'de Deprem Konutları Anahtarları Teslim Edildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kalıcı deprem konutlarının kura ile belirlenen hak sahipleri anahtarlarını teslim almaya başladı. Konutlarına kavuşan hak sahipleri evlerini gezdi ve taşınma planları yapmaya başladı.

27.08.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kalıcı deprem konutlarının kura ile belirlenen hak sahipleri anahtarlarını teslim almaya başladı.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Besni ilçesinde konutlar hızla yükseliyor. Besni ilçe merkezinde bin 872 adet kalıcı konut inşa ediliyor. Yapımı tüm hızıyla süren konutlardan kurası çekilen 235 hak sahibine anahtarları teslim edilmeye başlandı. Anahtarlarını alan hak sahipleri kendileri çıkan daireleri gezdi.

Konutlarına kavuşan hak sahiplerinden Mustafa Güler, "Hak sahibi olarak devletimiz ilk günden beri bizim yanımızda oldu. Bu süreçte bir yıl gibi bir süreçte evlerimizi teslim aldık, çok şükür Allah'ın izniyle. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah nasip ederse çok yakında ufak tefek pürüzler var, temizlik işlerimiz var. Onları hallettikten sonra Allah'ın izniyle iki hafta içerisinde taşınmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Deprem, Besni, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Besni'de Deprem Konutları Anahtarları Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:42:49. #1.11#
SON DAKİKA: Besni'de Deprem Konutları Anahtarları Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement