Besni\'de Geçici Hükümet Binası Hizmete Girdi

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Adıyaman'ın Besni İlçe Hükumet binası geçici yerinde hizmet vermeye başladı.

Besni Merinos Kavşağı'ndaki eski yüksekokul olarak bilinen binaya taşınan geçici hükumet binasının hizmete girdiğini belirten Besni Kaymakamı Çağlar Partal, binada incelemelerde bulundu.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, geçici hükümet binasında faaliyet gösteren nüfus müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, tapu müdürlüğü, kadastro birimi, mal müdürlüğü, milli emlak şefliği ve OSB müdürlüğünü ziyaret etti. Birimlerde bulunan çalışanlarla tek tek sohbet eden Kaymakam Partal, çalışmalarda başarılar diledi.

Geçici olarak hizmete açılan binada, vatandaşlara yönelik hizmetlerin eksiksiz bir şekilde devam ettiği belirtildi. - ADIYAMAN