Besni'de Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı
Besni'de Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı

16.05.2026 12:58
Besni'de Gençlik Haftası çerçevesinde spor ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri, bugün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Hafta boyunca ilçede spor, sanat ve kültür alanlarında birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Besni Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programa Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk gün saat 12.00'de Besni İlçe Spor Salonu'nda Gençler Masa Tenisi Turnuvası yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te ise Gülşah Boy Gençlik Merkezi'nde Resim Sergisi açılacak.

Etkinlikler kapsamında 16 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Besni Millet Bahçesi'nde "Merkezim Her Yerde" etkinliği düzenlenecek. Aynı gün saat 19.00'da Gülşah Boy Gençlik Merkezi'nde gençlerin katılımıyla Online Bilgi Yarışması (Kahoot) gerçekleştirilecek.

17 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te 33 Basketbol Turnuvası düzenlenecek. 18 Mayıs Pazartesi günü ise gençler Karaoke Müzik Şenliği'nde buluşacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı ise saat 10.00'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Saat 11.00'de Besni İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kutlama programında güreş, karate ve Muay Thai gösterileri, halk oyunları, gençlik korosu dinletileri ve şiir etkinlikleri yer alacak.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca 20 Mayıs'ta Gençler Voleybol Turnuvası, 21 Mayıs'ta ise film gösterimi yapılacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

