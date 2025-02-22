Besni\'de Gıda Denetimleri Yapıldı

Yerel

Adıyaman Besni İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından marketlerde ürün denetimleri yapıldı.

Besni İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri halk sağlığının korunması amacıyla marketlerde gıda denetimleri yapıldı. Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, işletme çalışanları ve yetkililerine gıda hijyeni ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini, işletmelerin hijyen kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN