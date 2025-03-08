Besni'de Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Besni'de Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans Etkinliği Düzenlendi

Besni\'de Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Kadına karşı şiddete sıfır tolerans' temalı bir yemek etkinliği gerçekleştirdi. Besni Kaymakamı Çağlar Partal, etkinlikte kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı. Etkinlikte, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine farkındalık oluşturuldu.

08.03.2025 12:47  Güncelleme: 12:51
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Adıyaman Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadına karşı şiddete sıfır tolerans" temalı yemek etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Besni Kaymakamı Çağlar Partal, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı. Programa, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Emniyet Müdür Vekili İbrahim Yücel, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Devlet Subaşı, belediye yetkilileri ve kurum amirleri de katıldı.

Etkinlikte konuşan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, 8 Mart'ın kadın hakları açısından önemli bir gün olduğuna dikkat çekti.

Müdür Orhan, "Kadınların eşitlik, özgürlük ve daha iyi yaşam şartları elde etme yolundaki mücadelesi büyük bir anlam taşımaktadır. Kadınların toplumda hak ettikleri saygın yeri alması ve yaşadıkları sorunların çözümünde etkin rol oynaması adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemli bir farkındalık oluşturmaktadır. Çalışkanlıkları ve üretkenlikleriyle her zaman topluma katkı sunan kadınlarımız, hayatın her alanında gurur ve sevinç kaynağıdır" diye konuştu.

Etkinlik, katılımcılarla yapılan sohbet ve kadınlara yönelik farkındalık çalışmalarının anlatılmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Besni'de Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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