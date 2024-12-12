Besni\'de Voleybol Turnuvasında Şampiyon Devlet Hastanesi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon devlet hastanesi oldu.

Besni Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve 13 takım ile 140 sporcunun katıldığı voleybol turnuvasında heyecan dolu anlar yaşandı. Kıyasıya mücadelenin verdiği turnuvada final karşılaşmasında Selçukspor'u 3-1 mağlup eden Besni Devlet Hastanesi, turnuvanın şampiyonu oldu.

Besni İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yoğun katılımların gerçekleştirildiği turnuvanın finali tamamlandı. Turnuvada Besni Devlet Hastanesi birinci, Selçukspor ikinci, Kudüsgücü ise üçüncü oldu. - ADIYAMAN