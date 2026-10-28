Besni\'de yalnız yaşayan yaşlılara fidan dağıtılarak sosyal hayata katılım desteklendi

Besni'de yalnız yaşayan yaşlılara fidan dağıtılarak sosyal hayata katılım desteklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yalnız yaşayan yaşlılar için 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliği düzenleyerek fidan dağıtımı yaptı. Yaşlılara bakımlarını üstlenmeleri için verilen fidanlarla sosyal hayata katılım ve çevre bilinci hedeflendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, "Çınarlara Vefa Projesi" kapsamında ilçede yalnız yaşayan yaşlı bireylere yönelik "Çınarlara Nefes Ol" etkinliği çerçevesinde fidan dağıtıldı.
"Çınarlara Nefes Ol" adıyla gerçekleştirilen etkinlikle yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi, doğayla bağlarının güçlendirilmesi ve çevre bilincinin artırılması amaçlandı.
Etkinliğin aynı zamanda yalnız yaşayan yaşlıların kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunması hedeflenirken, yaşlılara fidanların bakımlarını üstlenmeleri için fidanlar teslim edildi.
Kaynak: İHA
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