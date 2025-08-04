Adıyaman'ın Besni ilçesinde eski lağım kuyusuna düşen 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesi yakınlarında eski bir lağım kuyusuna düşen 5 yavru köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanları kurtarmak için kuyuya indi. Kuyuya inen vatandaşlar, yavru köpekleri tek tek kurtardı.
Su ve yemek verilen köpekler daha sonra serbest bırakılırken, kuyunun üzeri vatandaşlar tarafından kapatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Besni'de Yavru Köpekler Kurtarıldı - Son Dakika
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