Besni hastanesi yönetimi başarı belgesi ile ödüllendirildi - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde Adıyaman'da en yüksek kalite puanını alan Besni Devlet Hastanesi personeli, Kaymakam Nazlı Demir tarafından ödüllendirildi.

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde Adıyaman merkez ve ilçelerin en yüksek puanını alan Besni Devlet Hastanesi yönetimine Besni Kaymakamı Nazlı Demir tarafından başarı belgesi takdim edildi. Besni Devlet Hastanesi yönetimini ve çalışanlarını tebrik eden Kaymakam Demir, "Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinde Adıyaman birincisi olan Besni Devlet Hastanemizin yönetim ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdik. Başta Başhekimimiz Dr. Ali Helli olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN