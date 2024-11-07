Besni Kaymakamı Kızılin'de Tanıtım Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Besni Kaymakamı Kızılin'de Tanıtım Yaptı

Besni Kaymakamı Kızılin\'de Tanıtım Yaptı

Kaymakam Partal, Kızılin bölgesindeki iskele ve kafeleri tanıtarak turizmi destekleyeceklerini belirtti.

07.11.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kızılin Merinos İskele bölgesinde düzenleme çalışmaları ve devam eden kamp alanında incelemelerde bulundu.

Kızılin bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Partal, yapımı tamamlanan iskele ve kafelerin hizmet vermeye başladığını vurguladı. Kızılin'in bir turizm bölgesi olduğunu ve herkesi beklediklerini dile getiren Kaymakam Partal, "Kızılin Merinos İskelemizin İnşaatını tamamladık. İskelemizle birlikte kafemizi de hizmete açtık. Bölgeye yoğun bir ilginin olduğunu gözlemliyoruz. Kızılin Fırat'la birlikte gerek büyüleyici doğası gerekse tarihi yapıları ile bizlere turizm alanında büyük fırsatlar sunuyor. İskele bölgenin önemli bir turizm ürünü olması noktasında büyük bir adım oldu. İskele ile birlikte il Özel idaremizce Besni'den bu bölgeye gelen yolun standartları da yükseltildi. Turizmin gelişmesi için tesislerimizin ve gelen turiste belli bir konfor alanı oluşturmanın önemini görüyoruz. Kızılin bölgesinin çeşitli faaliyetler ve imkanları birlikte sunulabilen bir alan olmasını hedefliyoruz. Merinos iskele ile birlikte tekne turlarımız konforlu, keyifli bir hale geldi. Bunun yanında kamp alanlarımızın da son düzenlemelerini yaparak burayı doğa severlere açmak istiyoruz. Yine iskelenin yan tarafında bulunan mağaralarda bir restoran projemiz var, proje çalışmaları tamamlanmak üzere. İlkbaharla birlikte özgün lezzetler ile ön plana çıkacak restoranlarımızı da açmış olacağız. Kızılin, tarihi köprü, Merinos İskele tekne turları, mağaralar, kafe, restoran, kamp alanları ve su sporları ile bölgenin yıldızı bir turizm noktası olacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Merinos, Turizm, Yerel, Yaşam, Besni, Son Dakika

Son Dakika Yerel Besni Kaymakamı Kızılin'de Tanıtım Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:20:51. #1.13#
SON DAKİKA: Besni Kaymakamı Kızılin'de Tanıtım Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.