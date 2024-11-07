Besni Kaymakamı Kızılin\'de Tanıtım Yaptı

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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kızılin Merinos İskele bölgesinde düzenleme çalışmaları ve devam eden kamp alanında incelemelerde bulundu.

Kızılin bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Partal, yapımı tamamlanan iskele ve kafelerin hizmet vermeye başladığını vurguladı. Kızılin'in bir turizm bölgesi olduğunu ve herkesi beklediklerini dile getiren Kaymakam Partal, "Kızılin Merinos İskelemizin İnşaatını tamamladık. İskelemizle birlikte kafemizi de hizmete açtık. Bölgeye yoğun bir ilginin olduğunu gözlemliyoruz. Kızılin Fırat'la birlikte gerek büyüleyici doğası gerekse tarihi yapıları ile bizlere turizm alanında büyük fırsatlar sunuyor. İskele bölgenin önemli bir turizm ürünü olması noktasında büyük bir adım oldu. İskele ile birlikte il Özel idaremizce Besni'den bu bölgeye gelen yolun standartları da yükseltildi. Turizmin gelişmesi için tesislerimizin ve gelen turiste belli bir konfor alanı oluşturmanın önemini görüyoruz. Kızılin bölgesinin çeşitli faaliyetler ve imkanları birlikte sunulabilen bir alan olmasını hedefliyoruz. Merinos iskele ile birlikte tekne turlarımız konforlu, keyifli bir hale geldi. Bunun yanında kamp alanlarımızın da son düzenlemelerini yaparak burayı doğa severlere açmak istiyoruz. Yine iskelenin yan tarafında bulunan mağaralarda bir restoran projemiz var, proje çalışmaları tamamlanmak üzere. İlkbaharla birlikte özgün lezzetler ile ön plana çıkacak restoranlarımızı da açmış olacağız. Kızılin, tarihi köprü, Merinos İskele tekne turları, mağaralar, kafe, restoran, kamp alanları ve su sporları ile bölgenin yıldızı bir turizm noktası olacak" diye konuştu. - ADIYAMAN