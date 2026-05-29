Besni Kaymakamı\'ndan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Adıyaman Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve kurum müdürleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

İlçede gerçekleştirilen ziyaret programı kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen heyet, ailelerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, ziyaretlerde şehitlerin emaneti olan aileler ile gazilerin toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını belirterek, devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti. Bayram dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerin talep ve sorunlarını dinleyen Aslan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şehit aileleri ve gaziler de gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN