Besni Ortaokulu Halk Oyunları'nda İl Birincisi - Son Dakika
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Besni Ortaokulu Halk Oyunları'nda İl Birincisi

Besni Ortaokulu Halk Oyunları\'nda İl Birincisi

Besni Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, halk oyunları il finallerinde birinci olarak Bölge Şampiyonası'na katılacak.

24.02.2025 15:14
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen okullar arası halk oyunları il finalleri tamamlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen finallerde Adıyaman'ın Besni ilçesi Besni Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, yıldızlar karma düzenlemeli dalda il birincisi oldu.

Büyük bir başarıya imza atan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 22- 23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Final müsabakalarını Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da takip etti. Şampiyonluk kupası ve madalyalar, İl Müdürü Fikret Keleş tarafından öğrencilere takdim edildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, "Halk oyunları branşında ilimizin ve ilçemizin kültürel mirasını sürdüren ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan öğrencilerimize, onları bu yarışmaya hazırlayan Okul Müdürü Muhittin Turan'a ve eğitmenlerimiz İbrahim Yıldırım ve Volkan Özpolat'a, her alanda olduğu gibi okul spor faaliyetlerinde de hep yanımızda olarak maddi manevi desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Çağlar Partal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Başçobanlar'a teşekkür eder okulumuza 22-23 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak olan Bölge Şampiyonasında başarılar dileriz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Besni Ortaokulu Halk Oyunları'nda İl Birincisi - Son Dakika

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