Besnili Muay Thai Sporcusu Berfin Polat, Malezya'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Besnili Muay Thai Sporcusu Berfin Polat, Malezya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Besnili Muay Thai Sporcusu Berfin Polat, Malezya\'da Türkiye\'yi Temsil Edecek
05.06.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, Türkiye Şampiyonu olarak Malezya'da düzenlenecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda milli forma ile ringe çıkacak.

Adıyaman'ın Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, Malezya'da düzenlenecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Besni Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Polat, 16-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek 1. Uluslararası Okul Sporları Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye adına ringe çıkacak. Başarılı sporcu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 48 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu önemli derecenin ardından Milli Takım kadrosuna seçilen Polat, şimdi gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel yaptığı paylaşımda, Berfin Polat'ın dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olmasının ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Adıgüzel, ülkemizden yalnızca 4 sporcunun katılacağı bu önemli organizasyonda Besni'den bir sporcunun yer almasının anlamlı olduğunu ifade ederek, milli sporcuya başarı dileklerinde bulundu.

Başarılı sporcunun antrenörü Serdar Meşen'i, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik eden Adıgüzel, "Milli sporcumuz Berfin Polat'a Dünya Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyor, antrenörü Serdar Meşen'i, ailesini ve emeği geçen herkesi kutluyoruz. Yolun açık olsun Berfin, Besni seninle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

Malezya'da gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek olan Berfin Polat, hem Türkiye'nin hem de Besni'nin gururu olarak dünya şampiyonasında başarı arayacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Muay Thai, Adıyaman, Malezya, Türkiye, Besni, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Besnili Muay Thai Sporcusu Berfin Polat, Malezya'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:22:42. #7.13#
SON DAKİKA: Besnili Muay Thai Sporcusu Berfin Polat, Malezya'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.