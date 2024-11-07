Betül Kara'nın Besi Çiftliği Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Betül Kara'nın Besi Çiftliği Başarısı

Betül Kara\'nın Besi Çiftliği Başarısı

Erzincan'da Betül Kara, devletten alınan destekle 30 yaşında besi çiftliği kurdu.

07.11.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da, gıda mühendisi 2 çocuk annesi Betül Kara, devletten aldığı destek ile 30 yaşında besi çiftliği kurdu.

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Betül Kara, besicilik yapan eşine destek olmak için 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının 'Kırsal Kalkınma Uzman Eller' projesine başvurdu. Projeden 100 bin TL hibe alan Kara, 7 adet besi hayvanı alarak aile çiftliğine katkıda bulundu.

Eşi Erdem Kara'nın evlenmeden önce de besicilik yaptığını belirten Betül Kara, eşiyle birlikte işi daha da büyütmek, işletmeyi geliştirmek için Uzman Eller projesine başvurduğunu dile getirdi. 2 çocuk annesi Kara, "Evlendikten sonra ben de eşimden besiciliği öğrendim. Daha sonra hep beraber, ailecek bu işi yapmaya başladık" dedi.

2017 yılında 'Genç Çiftçi' projesinden faydalandığını ifade eden Erdem Kara, besicilik işine Genç Çiftçi projesinden aldığı 6 hayvan ile başladığını aktardı. Erdem Kara, 2022 yılında eşinin desteğiyle hayvan sayısını artırdıklarını ve besi çiftliği kurduklarını kaydetti. "Ben zaten bu işi yapıyordum. Eşimde zaten gıda üzerine okumuştu. Gıda teknikeri kendisi. Devletten aldığı 100 bin TL karşılığında 7 besi hayvanı aldık" diyen Kara, eşi ile beraber el ele bu işi yaptıklarını söyledi.

Genç çiftin devlet desteğiyle ve el birliğiyle kurduğu besi çiftliğini ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise, "Bakanlığımızca 2022-2023 yıllarında uygulamaya konulan Uzman Eller projesi kapsamında 2022 yılında 100 bin TL, 2023 yılında 250 bin TL hibe desteği sağlandı. Bu kapsamda 2022 yılında 12 üreticimize, 2023 yılında da 10 üreticimize bu desteği sağladık. Toplam 2 yılda 3 milyon 700 bin lira gibi bir hibe desteği sağlandı. Bugün de burada üretim yapan Gıda Mühendisi Betül Kara'nın işletmesini ziyaret ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Betül Kara'nın Besi Çiftliği Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:42:46. #1.11#
SON DAKİKA: Betül Kara'nın Besi Çiftliği Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.