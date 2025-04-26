Betül Sarfın Taekwondo\'da İkincilik Kazandı

Balıkesir Lisesi öğrencisi Betül Sarfın, taekwondo branşında gösterdiği üstün performansla Balıkesir ikincisi oldu. Azmi, disiplini ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Betül, rakiplerini geride bırakarak kürsüde yerini aldı.

Okulunu en iyi şekilde temsil eden Betül Sarfın, bu başarısıyla hem Balıkesir Lisesi'nin spordaki kararlı duruşunu ortaya koydu hem de arkadaşlarına ilham kaynağı oldu.

Okul idarecileri, yaptıkları açıklamada, "Başarılarıyla hem okulunu hem de ailesini gururlandıran Betül'ü yürekten kutluyor, yolunun açık olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Betül Sarfın'ın elde ettiği bu başarı, okulunda büyük sevinçle karşılandı. - BALIKESİR