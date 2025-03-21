BEÜ, AB Projelerine Katılımı Artırmak İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BEÜ, AB Projelerine Katılımı Artırmak İçin Etkinlik Düzenledi

BEÜ, AB Projelerine Katılımı Artırmak İçin Etkinlik Düzenledi

Zonguldak BEÜ Teknoloji Transfer Ofisi, ACRID Ağı ile iş birliği yaparak AB projelerine katılım artırdı.

21.03.2025 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ACRID Ağı ile Horizon Europe ve Erasmus Merkezi Projelerine katılımı artırmayı amaçlayan iş birliği kapsamında etkinlik düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Horizon Europe ve Erasmus Merkezi Projelerine katılımı artırmak amacıyla ACRID Ağı ile kurulan stratejik iş birliği kapsamında, ACRID ağı temsilcilerinin katıldığı etkinlik düzenlendi.

BEUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Zengin Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Senato üyeleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, AB fonlarına erişimi artırmanın ve Avrupa merkezli araştırma ve eğitim çerçevesinde yenilikçi projelerin geliştirilmesini desteklemenin oldukça önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kutoğlu, AB tarafından finanse edilen projelerde özellikle iş birliğinin önemini vurgulayarak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun açılış konuşmasının ardından AB fonlama stratejisi üzerine gerçekleştirilen ilk etkileşimli oturumda, Renato Toffanin "Sistemik İnovasyon, Öngörü ve Politika Öğrenimi: Deneysel Bir Bilim İnsanı ve Kalkınma Profesyonelinin Sürdürülebilir Bir Geleceğe Bakışı" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. AB bağlamında sürdürülebilir kalkınma ve politika öğrenimi için stratejik yaklaşımlara dair kapsamlı bilgiler sunan Toffain, gerçekleştirilebilecek projeler için de yol gösterici çeşitli örnekler üzerinden izlenmesi faydalı olacak strateji önerilerinde bulundu.

Erasmus+ ve Horizon Projeleri'ne yönelik gerçekleştirilen ikinci etkileşimli oturumda, Ilija Vuckov potansiyel ortakların belirlenmesi ve Erasmus+ ile Horizon Europe fonlarına yönelik başarılı proje başvurularının hazırlanması konularında rehberlik sundu. Proje başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar ve potansiyel ortaklıkların belirlenmesi noktalarında yapılabilecekleri detaylı bir şekilde aktaran Vuckov, ilgili başlıklarda gerçekleştirilebilecek projelerin de öneminden kapsamlı bir şekilde bahsetti.

ACRID Ağı ile Horizon Europe ve Erasmus Merkezi Projeleri konusunda gerçekleştirilen iş birliği, AB tarafından finanse edilen girişimler aracılığıyla araştırma ve geliştirme fırsatlarını genişletme açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Bu kapsamda yaklaşan girişimler ve etkinlikler hakkında daha fazla güncelleme ise ilerleyen dönemlerde paylaşılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Avrupa Birliği, zonguldak, Teknoloji, Rektör, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEÜ, AB Projelerine Katılımı Artırmak İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:43:55. #7.13#
SON DAKİKA: BEÜ, AB Projelerine Katılımı Artırmak İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement