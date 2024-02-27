BEÜ'de Van Gölü suyundan sabun üretiliyor
BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi Organize Sanayi Meslek Yüksek Okulu, Van Gölü suyundan sıvı sabun üretimine başladı.
BEÜ'de üretilen sıvı sabunun yüzde 85'i Van Gölü suyundan oluşurken, bu anlamda kalitenin yüksek maliyetin ise düşük olduğu belirtildi. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. D. Necmettin Elmastaş, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgedeki hammaddeler yararlanmak üzere bazı araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıldığını söyledi. Rektör Elmastaş, yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda Van Gölü suyunun kullanılarak temizlik ürünleri ve sıvı sabun ürettiklerini belirterek, "Yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda sıvı sabun üretimi ile ilgili işlemleri başlattık. Özellikle Van Gölü'nün sodalı suyunu nasıl değerlendirebiliriz noktasında bir arayış başladı. İlgili hocalarımız bu konuda bir AR-Ge çalışması yaptılar. Şu anda sıvı sabun üretimi aşamasına geldi. Bununla birlikte farklı ürünlerde üretilecek. Bu ürünün en büyük özelliği çok daha az maliyetle üretilmiş olmasıdır. Sıvı sabun üretiminde saf su kullanılarak ekstra bir maliyet gerektiriyor. Fakat biz Van Gölü suyunu doğrudan alarak kullanabiliyoruz. Bu da bize çevre dostu bir ürün elde etmemizi sağlıyor" dedi.
Günlük ortalama 3 tonluk sıvı sabun üretimi kapasitesine sahip olduklarını belirten Proje Lideri Dr. Öğretim Üyesi Erhan Onat ise Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı suyuna sahip olma özelliği olduğunu, ancak bundan bölgenin yeteri kadar faydalanamadığını belirtti. Bu konuda yürütülen AR-GE çalışması sonucunda sıvı sabun üretimine başladıklarını da belirten Onat, "Biz şu anda olarak AR-GE çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Van Gölü suyunu kullanmamızdaki amaç, temizlik ürünlerinde saf su kullanılıyor. Suyu saflaştırmak için filtreler veya damıtma işlemi gerekiyor. Bunlar ek maliyet gerektiriyor. Bu özellik Van Gölü'nde doğal olarak bulunmaktadır. Van Gölü suyunda temizlik maddelerinde istenmeyen hiçbir partikül yok. Yaptığımız analizler sonucunda Van Gölü suyunun tamamen bazı maddelerden arınmış olduğunu gördük. Bu da üretilen maddenin doğal olduğu anlamına gelir. Çok daha az kimyasal kullanarak, çok daha kaliteli sabun üretebiliyorsunuz. Temizlik maddeleri de üretilebilir. Biz şu anda sıvı sabunun üretim aşamasını tamamladık. Diğer temizlik maddelerinin de AR-GE aşaması devam etmektedir" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › BEÜ'de Van Gölü suyundan sabun üretiliyor - Son Dakika
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?