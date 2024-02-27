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BEÜ'de Van Gölü suyundan sabun üretiliyor

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi Organize Sanayi Meslek Yüksek Okulu, Van Gölü suyundan sıvı sabun üretimine başladı.

BEÜ'de üretilen sıvı sabunun yüzde 85'i Van Gölü suyundan oluşurken, bu anlamda kalitenin yüksek maliyetin ise düşük olduğu belirtildi. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. D. Necmettin Elmastaş, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgedeki hammaddeler yararlanmak üzere bazı araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıldığını söyledi. Rektör Elmastaş, yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda Van Gölü suyunun kullanılarak temizlik ürünleri ve sıvı sabun ürettiklerini belirterek, "Yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda sıvı sabun üretimi ile ilgili işlemleri başlattık. Özellikle Van Gölü'nün sodalı suyunu nasıl değerlendirebiliriz noktasında bir arayış başladı. İlgili hocalarımız bu konuda bir AR-Ge çalışması yaptılar. Şu anda sıvı sabun üretimi aşamasına geldi. Bununla birlikte farklı ürünlerde üretilecek. Bu ürünün en büyük özelliği çok daha az maliyetle üretilmiş olmasıdır. Sıvı sabun üretiminde saf su kullanılarak ekstra bir maliyet gerektiriyor. Fakat biz Van Gölü suyunu doğrudan alarak kullanabiliyoruz. Bu da bize çevre dostu bir ürün elde etmemizi sağlıyor" dedi.

Günlük ortalama 3 tonluk sıvı sabun üretimi kapasitesine sahip olduklarını belirten Proje Lideri Dr. Öğretim Üyesi Erhan Onat ise Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı suyuna sahip olma özelliği olduğunu, ancak bundan bölgenin yeteri kadar faydalanamadığını belirtti. Bu konuda yürütülen AR-GE çalışması sonucunda sıvı sabun üretimine başladıklarını da belirten Onat, "Biz şu anda olarak AR-GE çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Van Gölü suyunu kullanmamızdaki amaç, temizlik ürünlerinde saf su kullanılıyor. Suyu saflaştırmak için filtreler veya damıtma işlemi gerekiyor. Bunlar ek maliyet gerektiriyor. Bu özellik Van Gölü'nde doğal olarak bulunmaktadır. Van Gölü suyunda temizlik maddelerinde istenmeyen hiçbir partikül yok. Yaptığımız analizler sonucunda Van Gölü suyunun tamamen bazı maddelerden arınmış olduğunu gördük. Bu da üretilen maddenin doğal olduğu anlamına gelir. Çok daha az kimyasal kullanarak, çok daha kaliteli sabun üretebiliyorsunuz. Temizlik maddeleri de üretilebilir. Biz şu anda sıvı sabunun üretim aşamasını tamamladık. Diğer temizlik maddelerinin de AR-GE aşaması devam etmektedir" diye konuştu.