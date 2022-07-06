BEÜ'de yenilenen beş servis ünitesi yenilendi - Son Dakika
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BEÜ'de yenilenen beş servis ünitesi yenilendi

06.07.2022 18:04
BEÜ'de yenilenen beş servis ünitesi yenilendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hizmet veren beş ünite; yenilenme çalışması sonrası törenle açıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hizmet veren beş ünite; yenilenme çalışması sonrası törenle açıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hizmet veren D Blok ameliyathane, koroner yoğun bakım, bronkoskopi ünitesi,dermatoloji ve nöroloji servisleri yenilenerek törenle açıldı. Şebnem Kargı Konferans salonunda gerçekleşen törene Zonguldak AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Başhekimi Özcan Pişkin, hastane yönetimi ve hemşireler katıldı.

Törende açılış konuşması yapan BEÜ Hastanesi Başhekimi Özcan Pişkin, hastanenin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Ardından konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yenilenen servislerin açılması ile Zonguldak ve çevre illere daha iyi hizmet vereceklerini ifade ederek " Yenilerimiz devam ediyor. Asıl yeniliklerimiz asıl yeni poliklinik binamız başlayınca büyük yeniliğe başlayacağız inşallah. Biz gelir gelmez bir şeyler yaptık ama aslında geçmişte bizlere destek verem tüm rektörlerimiz, Bakanımız Mahmut Özer ve Mustafa Çufalı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin hakkını teslim etmek gerekir. Bundan sonra inşallah daha hayırlı hizmetler veririz. İmkanlarımızın en üstüne çıkmamız gerekiyor. Çağın gerektirdiği bütün yenilikleri yapmamız gerekiyor bunun için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah esas poliklinik binamızı bitirir poliklinikleri dışarı alırsak hastanemizde büyük bir revizyon yapmayı planlıyoruz. Tek başına yapabileceğimiz şeyler değil herkes bizlere destek veriyor. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından yenilenen servisler açıldı. Protokol üyeleri hastanede gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Milletvekili, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEÜ'de yenilenen beş servis ünitesi yenilendi - Son Dakika

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