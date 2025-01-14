BEÜ Tıp Fakültesi Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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BEÜ Tıp Fakültesi Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

BEÜ Tıp Fakültesi Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

14.01.2025 16:11
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

BEUN Tıp Fakültesinde gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter ve Eczacılık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir, 2023-2024 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler hakkında genel bir sunum gerçekleştirdi. Dekan V. Aydemir daha sonra 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalara değindi.

Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir'in konuşmasının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, konuşmasının başında yeni akademik yılın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek üniversitenin akademik, eğitim, sanatsal, kültürel ve sportif her alanda gerçekleştireceği nitelikli çalışmaların öneminin altını çizdi. Rektör Özölçer, Üniversitenin tüm birimlerinin hedeflerini en ileriye taşımaya her zaman üstün gayret göstereceğine inandığını belirterek, Tıp Fakültesi öğrencilerinin çağın gerektirdiği şartlara uygun donanımlarla yetiştirilip geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarının bölge ve ülke için oldukça kayda değer olduğuna dikkat çekti. Rektör Özölçer, Üniversite olarak imkanlar dahilinde Tıp Fakültesi'ne her zaman desteklerini sunacaklarını ifade ederek, tüm akademik personele yeni akademik yılda başarılar dileyip konuşmasını sonlandırdı.

BEUN Tıp Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı sonrasında Rektör Özölçer, fakülte bünyesinde kurulan Anatomi Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Ziyaret, günün anısına binaen çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEÜ Tıp Fakültesi Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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