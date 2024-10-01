BEUN'a İki Yeni Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi Atandı - Son Dakika
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BEUN'a İki Yeni Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi Atandı

BEUN\'a İki Yeni Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi Atandı

Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone ve Prof. Dr. Tolga Fikret Tözüm, BEUN'de kısmi zamanlı göreve başladı.

01.10.2024 15:01
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BEUN'a kısmi zamanlı çalışma kapsamında öğretim üyeleri Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone ve Prof. Dr. Tolga Fikret Tözüm atandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Brezilya'da bulunan Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Eğitimde Yeni Teknolojiler Merkezi (CINTED) bünyesinde görev yapan, Eğitimde Bilgisayarlar Lisansüstü Programı Başkanı Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone ile ABD University of Illionis Chicago UIC College of Dentistry Periodontoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Fikret Tözüm'ü bünyesine kattı.

Uluslararası bilim camiasında önemli çalışmalarıyla öne çıkan Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone, BEUN Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne; diş hekimliği alanında önemli uluslararası akademik çalışmalar gerçekleştiren Prof. Dr. Tolga Fikret Tözüm ise BEUN Diş Hekimliği Fakültesine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 46. Maddesi kapsamında kısmi zamanlı profesör olarak atandı.

İlgili atamalar yoluyla, BEUN öğrencilerinin güncel akademik çalışma ve bilimsel gelişmelere farklı perspektiften bakmalarını sağlamak hedeflendiği gibi yine öğrencilerin, alanında uzman ve uluslararası tecrübeye sahip akademisyenlerin danışmanlığında yetkin çalışmalar gerçekleştirmeleri sağlanmaya çalışılıyor. Böylece atamaları gerçekleştirilen öğretim üyelerinin proje ve araştırma tecrübeleri ile yayın müktesebatını öğrenci ve akademik personel ile paylaşma ve tartışma imkanına sahip olmalarının doğuracağı sinerji yoluyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin, öğrenci odaklı uluslararasılaşma çalışmalarının devam etmesi hedefleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BEUN'a İki Yeni Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi Atandı - Son Dakika

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