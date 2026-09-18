BEUN’da 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Programı coşkulu bir açılışla tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'un tüm kampüslerden canlı yayınlanan açılış konuşmasıyla gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen programa; BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Geniş katılımın sağlandığı program aynı zamanda Farabi Kampüsündeki Tahir Karauğuz ve Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonlarının yanı sıra Alaplı, Çaycuma, Devrek, Doruk, Kepez ve İbni Sina Kampüsleri ile Zonguldak Meslek Yüksekokulunda üniversite hayatına adım atan binlerce öğrenci tarafından canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edildi.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program; BEUN'un kampüsleri ile akademik ve idari birimlerini tanıtan video gösterimiyle devam etti.

Rektör Ulusoy: "Burası Bir İlim ve İrfan Mektebidir"

Tanıtım filminin ardından oryantasyon programının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, konuşmasına öğrencileri selamlayarak, başlayıp şu sözleri ifade etti:

"Sevgili gençler; bugün yalnızca bir üniversitenin kapısından içeri girmiyorsunuz. Hayatınızın en önemli eşiklerinden birini aşıyor, yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Üniversiteler kendinizi keşfedeceğiniz, dünyayı anlamlandıracağınız ve nasıl bir insan olmak istediğinize karar vereceğiniz ilim ve irfan mektebidir. Sizler bu yolculuğa, emeğin ve alın terinin şehri Zonguldak'ta başlıyorsunuz. Zonguldak'ın ruhunu anlamadan bu şehirde üniversite okumak, önemli bir hakikati ıskalamak demektir. Çünkü bu şehrin hafızasında kömür kadar emek, alın teri kadar onur vardır."

Rektör Ulusoy: "Bilgi, sınırları aşan en stratejik güçtür"

Konuşmasında dünyanın hızla değişen teknolojik yapısına da değinen Rektör Ulusoy; yapay zekadan biyoteknolojiye, enerji dönüşümünden çip teknolojilerine, savunma sanayisinden siber güvenliğe kadar birçok alanda yaşanan gelişmelerin geleceğin dünyasını şekillendirdiğini belirterek gençlere şu sözleri ifade etti:

"Çağımızda bilgi, sınırları aşan en stratejik güçtür. Günümüzde önem arz eden farklı dilleri öğrenin. Dijital yetkinliğinizi geliştirin, derse hazırlıklı gelin. Hocalarınızın anlattıklarını dinleyin. Ders sonrasında tekrar edin. Anlamadığınız noktaları araştırın. Makaleler okuyun. Alanınızın temel eserlerini tanıyın. Not alın. Çünkü iyi bir üniversite öğrencisi yalnızca çok çalışan değil; çalışmasını disiplinli ve sistematik hale getiren öğrencidir. Büyük birikimler, "küçük ama devamlı olan" gayretlerin eseridir. Allah çalışana, gayret edene, ilim peşinde koşana yardım eder. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Üniversitemize hoş geldiniz."

Rektör Ulusoy Öğrencilerle Öğle Yemeğinde Bir Araya Geldi

Açılış konuşmasının ardından 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Videosu izlendi. Video gösteriminin ardından program, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı. Program sonrasında öğrenci yemekhanesine geçen Rektör Ulusoy, öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerle sohbet eden Rektör Ulusoy, 2026-2027 Akademik Yılı boyunca tüm öğrencilere sağlık, huzur ve başarı diledi.